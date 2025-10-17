Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường diễn ra chiều 14/10 do Công an TP Hà Nội tổ chức, trong đó đáng chú ý là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm liên quan Công ty CP Thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida), có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Điều tra bước đầu xác định, lợi dụng thị hiếu của người tiêu dùng với loại thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ, Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM đã đặt hàng Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm, tinh chất tạo vân, đóng gói, dán nhãn "thịt bò Hidasan" và bán ra thị trường với giá 400.000–600.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận của VTV tại thời điểm bắt quả tang, có thể thấy rõ quy trình thực hiện của nhóm này. Sau khi đưa vào cỗ máy chuyên dụng, miếng thịt sẽ liên tục được đâm xuyên nhiều lượt để tẩm một hỗn hợp chất màu trắng sữa. Vì mới rã đông nên thịt trâu đông lạnh thường chảy nước và nhợt nhạt. Tuy nhiên, chỉ một ít phút sau khi phun tẩm, miếng thịt đã có sự thay đổi màu sắc.

Thịt được bơm tinh chất (Ảnh: VTV)









“Bổ sung tinh chất. Tác dụng của nó là tạo mềm thịt và tạo vân cho thịt. bên trong miếng thịt sẽ có những vân trắng, cho mềm hơn, cho giống thịt Wagyu hoặc bít tết.” - một công nhân trong nhà máy chia sẻ.

Tinh chất được nhắc đến là 4 loại hỗn hợp màu trắng, lần lượt từng mẻ được đổ vào xô để pha trộn đều trước khi đổ sang máy tiêm. Các công đoạn đều được thực hiện thuần thục chứng tỏ họ đã quá quen với công việc này.

Theo tiết lộ của công nhân, hoạt động này không phải ngày nào cũng diễn ra. Chỉ khi nào nhận đủ đơn hàng, chủ công ty mới lệnh cho công nhân sản xuất. Chỉ trong một buổi sáng, cả tấn thịt đã được sơ chế xong. Việc tiếp theo là dán nhãn sản xuất và đưa vào kho lạnh bảo quản với nhiệt độ âm 18 độ C cho phép việc bảo quản có thể kéo dài lâu nhất.

Công nhân thuần thục pha các tinh chất từ 4 loại bột (Ảnh: VTV)









Theo phóng viên VTV, dù hạn sử dụng trên nhãn ghi kéo dài đến 1 năm nhưng đó là từ thời điểm sơ chế. Thực chất, nếu tính từ thời điểm giết mổ thì loại thịt này đã được giết mổ trước đó cả năm.

Thời điểm bắt quả tang, tại đây không có thịt bò nhưng có rất nhiều thịt bò được đóng gói, dán nhãn đủ loại bít tết, thịt bò xay… Khi đó, quản lý kho vẫn thanh minh, tại đây sơ chế cả thịt trâu lẫn thịt bò nhập khẩu nên không có chuyện thịt trâu giả thịt bò: “Thường bên em làm thịt bò nhiều hơn vì đa số khách hàng ăn thịt bò. Thịt trâu thịt bò khác nhau nên riêng”.

Tài liệu điều tra cho thấy, ngoài phân phối tại địa bàn Hà Nội, đối tượng cầm đầu đã cấu kết với một đối tượng khác để lập công ty; mở rộng mạng lưới bán hàng, tiêu thụ số thịt bò giả tại TP. Đà Nẵng; Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả bò.

Các kho chứa hàng tại các địa điểm này - cũng bị khám xét ngay sau đó. Tài liệu hóa đơn chứng từ thể hiện, khách hàng tiêu thụ chủ yếu là các chuỗi nhà hàng; khách sạn; siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Cơ quan chức năng thu giữ 65 tấn thịt trâu, thịt bò giả, cùng toàn bộ máy móc, thiết bị chế biến và 17 tấn bột tinh chất dùng để tạo vân mỡ, khiến thịt trông giống thịt bò Wagyu nhập khẩu.

Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia cho thấy, 24/29 mẫu thịt "bò" của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định loại bột tinh chất để xác định có chứa độc tố gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng hay không.

Ngày 6/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm", đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can: Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Hida); Nguyễn Thị Thúy Hoa (Kế toán trưởng công ty cổ phần thực phẩm Hida); Nguyễn Thị Dung (Giám đốc sản xuất công ty cổ phần thực phẩm Hida) Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS Việt Nam) theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.