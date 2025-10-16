Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ lệnh của tòa án cấp dưới yêu cầu tỷ phú Chey Tae-won phải trả cho vợ cũ số tiền dàn xếp là 1,38 nghìn tỷ won (1 tỷ USD) trong một vụ án được truyền thông địa phương gọi là "vụ ly hôn thế kỷ".

Vụ án đã gây chấn động Hàn Quốc vì ông Chey là người đứng đầu tập đoàn hùng mạnh SK Group trong khi vợ cũ của ông, Roh So-young, là con gái của một cựu tổng thống. Cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 2015 sau khi ông Chey thừa nhận đã có con với người tình.

Khoản bồi thường 1,38 nghìn tỷ won đã được tòa án tại thủ đô Seoul quyết định vào năm 2024. Đây được coi là vụ ly hôn lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Bà Roh So-young (trái) ly hôn với chủ tịch SK vì ông công khai ngoại tình với Kim Hee-young (phải)

Tòa án cho biết tài sản trị giá 30 tỷ won của cha bà Roh, cựu tổng thống Roh Tae-woo, đã góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn SK và có thể được coi là đóng góp của bà vào khối tài sản chung của hai vợ chồng.

Sau đó, ông Chey kháng cáo bản giải quyết.

Vào ngày 16/10, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã phán quyết rằng quỹ của cựu tổng thống không thể được coi là một phần tài sản của cặp đôi này.

Luật sư của ông Chey, Lee Jae-geun, cho biết: "Tôi nghĩ điều rất quan trọng là Tòa án Tối cao đã tuyên bố rõ ràng rằng việc công nhận đó là đóng góp vào tài sản chung của hai vợ chồng là sai".

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quyết định trả 2 tỷ won tiền cấp dưỡng cho bà Roh.

Cổ phiếu của SK giảm 5,4% sau phán quyết, vì phán quyết này được cho là sẽ kéo dài cuộc chiến pháp lý giữa ông Chey và vợ cũ.

Nhưng trong ngắn hạn, các nhà phân tích tin rằng sự thay đổi tại SK Group là không thể xảy ra, vì ông Chey không buộc phải huy động vốn ngay lập tức để giải quyết vụ ly hôn.

Ông kiểm soát các công ty con quan trọng của tập đoàn như SK Telecom, SK Square và SK Innovation.

Hoạt động kinh doanh của SK trải rộng trên các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dược phẩm và chất bán dẫn.

Nguồn: BBC