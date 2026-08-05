Truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về đoạn clip thân mật giữa Lee Yi Kyung và 1 mỹ nhân Việt

Mới đây, cái tên Hoàng Yến Chibi bất ngờ xuất hiện dày đặc trên loạt trang tin giải trí Hàn Quốc sau một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa cô và nam diễn viên Lee Yi Kyung. Hàng loạt tờ báo như MyDaily, TenAsia, SportsChosun... đồng loạt đưa tin, mô tả chi tiết màn tương tác đáng chú ý giữa cặp đôi, khiến nhiều khán giả Việt không khỏi bất ngờ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi trở nên thân thiết sau quá trình hợp tác trong một dự án phim điện ảnh vừa ra mắt vào đầu tháng 7. Sau khi hoàn thành lịch trình tại Việt Nam, nam diễn viên được Hoàng Yến Chibi ra sân bay tiễn về nước. Chính đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và được báo chí xứ kim chi khai thác.

Tờ MyDaily mô tả "Lee Yi Kyung ghé sát mặt Hoàng Yến Chibi và tạo không khí vui vẻ bằng cử chỉ tinh nghịch, cho thấy sự ăn ý tuyệt vời của cả hai". Trong khi đó, trang TenAsia đưa tin với tiêu đề: "Mối quan hệ giữa Lee Yi Kyung và diễn viên Việt là gì mà đến mức ôm nhau thân thiết?".

Đoạn clip thân mật giữa Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi khiến truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin

Trước đó, trên trang cá nhân, Hoàng Yến Chibi đăng tải đoạn clip có mặt tại sân bay để tiễn Lee Yi Kyung về Hàn Quốc sau lịch trình quảng bá phim ở Việt Nam. Trong video, Lee Yi Kyung ôm nữ diễn Việt đầy tình cảm trước khi chuẩn bị vào khu vực làm thủ tục.

Cả hai liên tục cười nói, trò chuyện tự nhiên. Nam diễn viên còn dùng tay ôm chặt mặt Hoàng Yến Chibi, sau đó tựa sát vào trông cực thân mật. Lee Yi Kyung còn có màn "tấu hài" khi tiến sát về phía mái tóc của Hoàng Yến Chibi như thể định ngửi, nhưng ngay sau đó lại lập tức quay mặt đi với biểu cảm hài hước. Khoảnh khắc lầy lội này khiến mỹ nhân Việt bật cười và ngay lập tức chí choé đáp trả lại màn trêu đùa từ tài tử xứ Hàn.

Những khoảnh khắc thân thiết giữa cả hai được truyền thông Hàn đặt nhiều câu hỏi

Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về trải nghiệm làm việc cùng Hoàng Yến Chibi, Lee Yi Kyung bộc bạch: "Hoàng Yến Chibi tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là cô ấy rất thông minh, tinh tế và cực kỳ nhạy bén. Dù chúng tôi không thể giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng mỗi khi đạo diễn hướng dẫn, cô ấy gần như có thể hiểu mọi thứ chỉ qua ánh mắt và bầu không khí trên trường quay rồi lập tức nhập vai. Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng ngay cả khi ngôn ngữ không thông suốt thì vẫn có những diễn viên đủ tinh tế để nắm bắt mọi tình huống và xử lý rất tốt. Tôi nghĩ Hoàng Yến Chibi là một diễn viên còn rất nhiều tiềm năng và tôi rất mong chờ những gì cô ấy sẽ làm trong tương lai".

Hoàng Yến Chibi hợp tác với Lee Yi Kyung trong một bộ phim điện ảnh

Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết trong giai đoạn tài tử Hàn sang Việt Nam quảng bá cho bộ phim

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, là một trong những nam diễn viên quen mặt của màn ảnh Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý qua các bộ phim School 2013, Vì Sao Đưa Anh tới, Hậu Duệ Mặt Trời, nhưng phải đến bộ phim truyền hình Nhà Trọ Waikiki! , tên tuổi của Lee Yi Kyung mới thực sự bùng nổ nhờ lối diễn hài duyên dáng và biểu cảm "không đụng hàng".

Trong năm 2024, Lee Yi Kyung nổi đình nổi đám toàn châu Á với vai "chồng tồi" trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - nhân vật phản diện khiến khán giả vừa ghét vừa ấn tượng. Bên cạnh diễn xuất, Lee Yi Kyung còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn và khả năng khuấy động không khí.

Lee Yi Kyung phần lớn nổi tiếng nhờ các vai phụ với tính cách đa dạng

Ảnh: FBNV