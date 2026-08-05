Cú lắc hông xuất thần làm chao đảo trời Tây của đại mỹ nhân 13 triệu fan: Thần thái đỉnh cao, quyến rũ không lối thoát!

Winter (aespa) đang là tâm điểm trên mạng xã hội sau màn trình diễn tại Lollapalooza. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt fancam và hình ảnh của nữ idol được chia sẻ rộng rãi trên X, TikTok cùng nhiều diễn đàn, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Winter (aespa) đang là tâm điểm trên mạng xã hội sau màn trình diễn tại Lollapalooza

Xuất hiện trên sân khấu, Winter diện set đồ biểu diễn hai mảnh tông bạc ánh kim với phần áo đính đá kết hợp chi tiết lông vũ, tôn vóc dáng mảnh mai và vòng eo săn chắc. Mái tóc vàng bạch kim cùng lớp trang điểm tông lạnh giúp nữ idol nổi bật dưới hệ thống ánh sáng của sân khấu lễ hội.

Fancam đang thu hút hàng tiệu lượt xem của Winter

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual, Winter còn nhận nhiều lời khen nhờ phong thái trình diễn tự tin và ổn định. Trong suốt các tiết mục, nữ idol thực hiện những động tác vũ đạo dứt khoát, các cú xoay người, hất tóc hay chuyển đội hình đều gọn gàng và đúng nhịp. Mỗi lần bước vào vị trí center hoặc được camera bắt cận, Winter đều duy trì ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm cuốn hút, tạo nên nhiều khoảnh khắc được khán giả cắt ra và chia sẻ khắp mạng xã hội.

Thần thái, visual "không thể rời mắt" của Winter

Fancam cá nhân của Winter hiện đã vượt 3,6 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho biết họ gần như "không thể rời mắt" khỏi nữ idol trong suốt màn trình diễn. Thần thái, visual cùng khả năng làm chủ sân khấu được xem là những yếu tố giúp Winter trở thành tâm điểm của aespa tại Lollapalooza. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng dành lời khen cho giọng hát live ổn định của nữ idol dù vẫn phải thực hiện những phần vũ đạo có cường độ cao.

Không chỉ visual, Winter cũng được khen ngợi cho giọng hát live ổn định của nữ idol dù vẫn phải thực hiện những phần vũ đạo có cường độ cao

Việc Winter trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau Lollapalooza cũng nối dài sức hút mà nữ idol duy trì trong nhiều năm qua. Ra mắt cùng aespa vào cuối năm 2020, Kim Min Jeong nhanh chóng gây chú ý khi đảm nhận vị trí hát chính và nhảy dẫn. Trong các bản hit như Savage, Girls, Drama, Supernova hay Armageddon, cô thường phụ trách những đoạn bridge và high note có độ khó cao, đồng thời vẫn giữ được sự ổn định khi vừa hát vừa thực hiện vũ đạo. Đây cũng là lý do Winter nhiều lần được đánh giá là một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ thần tượng Gen 4.

Winter là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ cá nhân đông đảo nhất aespa nhờ thần thái sân khấu đặc trưng

Bên cạnh vocal, Winter còn là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ cá nhân đông đảo nhất aespa nhờ thần thái sân khấu đặc trưng. Trên sân khấu, nữ idol gây ấn tượng với ánh mắt lạnh, biểu cảm sắc sảo cùng những động tác dứt khoát. Trong khi đó, ngoài đời cô lại được yêu mến bởi hình ảnh nhẹ nhàng, đáng yêu. Sự đối lập này giúp Winter trở thành một trong những "cây hút fan" nổi bật của nhóm. Không chỉ phủ sóng với các fancam, Winter còn sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Tài khoản Instagram cá nhân @imwinter hiện có khoảng 13,6 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng thường thu hút hàng triệu lượt thích và hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Visual cũng là yếu tố giúp Winter thường xuyên tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Gương mặt nhỏ, đường nét thanh thoát, sống mũi cao cùng đôi mắt to khiến cô nhiều lần được ví sở hữu vẻ đẹp như nhân vật AI. Mỗi lần thay đổi kiểu tóc hay xuất hiện với concept mới, nữ idol đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Visual cũng là yếu tố giúp Winter thường xuyên tạo hiệu ứng trên mạng xã hộ

Chính vì vậy, các fancam của Winter từ lâu đã luôn nằm trong nhóm có lượng xem cao nhất của aespa. Màn trình diễn tại Lollapalooza tiếp tục cho thấy sức hút ấy vẫn chưa hề giảm nhiệt khi fancam cá nhân nhanh chóng vượt 3,6 triệu lượt xem và phủ sóng khắp các nền tảng.

Không chỉ Winter, màn trình diễn của aespa tại Lollapalooza cũng nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả đánh giá bốn thành viên vẫn giữ được chất lượng giọng hát ổn định dù liên tục thực hiện vũ đạo, trong khi ban nhạc sống giúp các bản phối trở nên mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn.

Không chỉ Winter, màn trình diễn của aespa tại Lollapalooza cũng nhận nhiều phản hồi tích cực

Những lời khen này càng gây chú ý khi đặt cạnh các sân khấu trước đây của aespa tại Mỹ, đặc biệt là Coachella, nơi nhóm từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng giữ hơi khi vừa hát vừa nhảy và bị cho là phụ thuộc vào backtrack. Vì vậy, màn trình diễn tại Lollapalooza được nhiều người xem là bước tiến rõ rệt của aespa về vocal lẫn khả năng làm chủ sân khấu.

Ảnh: X