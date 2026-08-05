Mỹ nhân Việt chưa từng thất bại ở thảm đỏ: Được truyền thông Hàn khen tận mây xanh, đi đến đâu spotlight dính đến đó

Nếu phải chọn một nghệ sĩ Việt đang có hành trình "chinh chiến" thảm đỏ quốc tế ấn tượng nhất những năm gần đây, Chi Pu chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn ở nước ngoài, nữ ca sĩ đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, thần thái tự tin cùng những màn lên đồ chỉn chu. Không ít cư dân mạng còn ví von Chi Pu như "gắn spotlight lên người" bởi dù đứng giữa dàn sao quốc tế, cô vẫn luôn biết cách khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về mình.

Mới đây nhất tại Weibo Gala 2026 diễn ra ở Malaysia, Chi Pu tiếp tục ghi điểm tuyệt đối với thiết kế haute couture màu hồng lấy cảm hứng từ quốc hoa Việt Nam. Bộ váy được xử lý theo phom corset ôm sát, phần thân trên tạo hình cánh sen mềm mại, vừa tôn đường cong vừa mang đậm dấu ấn văn hóa. Ngay từ khi bước lên thảm đỏ, nữ ca sĩ đã thu hút hàng loạt ống kính truyền thông và tiếng reo hò của người hâm mộ. Không lâu sau đó, loạt hình ảnh của Chi Pu phủ sóng trên Weibo, nhiều tài khoản khen ngợi vẻ ngoài sang trọng cùng khí chất ngày càng nổi bật của đại diện Việt Nam.

Chi Pu khoe visual ngời ngời trên thảm đỏ Weibo Gala 2026 tại Malaysia

Không chỉ gây ấn tượng trên thảm đỏ, màn trình diễn của Chi Pu tại Weibo Gala 2026 cũng tiếp tục nhận về nhiều lời khen. Trong bộ trang phục sân khấu tông đen phối chất liệu xuyên thấu, nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn. Layout makeup sắc sảo, mái tóc buộc nửa gọn gàng kết hợp đôi hoa tai bản lớn giúp tổng thể càng thêm cuốn hút. Qua những khung hình cận và fancam cực nét, Chi Pu khiến nhiều người xuýt xoa bởi đường nét gương mặt thanh thoát cùng thần thái tự tin. Khả năng làm chủ sân khấu khiến mỗi khoảnh khắc của cô đều nổi bật, tiếp tục chứng minh sức hút của một nghệ sĩ Việt khi đứng trên sân khấu quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chi Pu được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ all round đầy sức hút" (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist). Đứng trên sân khấu nhận giải, Chi Pu bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được Weibo trao tặng giải thưởng này. Nữ nghệ sĩ mở đầu phần phát biểu bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn vì có cơ hội mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á.

Bắt cận nhan sắc của Chi Pu qua fancam trong tiết mục mới ở sân khấu Wwibo Gala

Sự xuất hiện của Chi Pu tại Weibo Gala 2026 cũng khiến nhiều cư dân mạng gợi nhớ đến một cột mốc đáng nhớ cách đây gần 10 năm - lần cô gây sốt trên thảm đỏ lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2016 tại Hàn Quốc. Thời điểm đó, Chi Pu là một trong số ít nghệ sĩ Việt góp mặt giữa dàn minh tinh đình đám của làng giải trí xứ kim chi như Yoona, Suzy, Park Shin Hye, Nana... Thế nhưng, đại diện Việt Nam không hề bị "nuốt chửng" giữa rừng nhan sắc.

Nữ nghệ sĩ diện mẫu đầm dạ hội màu trắng ngà được thực hiện trên nền chất liệu xuyên thấu, ôm sát cơ thể để tôn lên đường cong mềm mại. Toàn bộ thân váy được đính kết dày đặc pha lê, đá và hạt cườm tạo thành những họa tiết đối xứng cầu kỳ như một món trang sức khổng lồ phủ lên cơ thể. Điểm nhấn khác nằm ở phần đuôi váy phủ lông vũ trắng bồng bềnh, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa bay bổng mỗi khi cô di chuyển trên thảm đỏ. Dưới ánh đèn flash, từng chi tiết lấp lánh phản chiếu ánh sáng giúp Chi Pu nổi bật ở mọi góc máy.

Chi Pu trong lần xuất hiện tại lễ trao giải AAA 2016

Không chỉ ghi điểm trên thảm đỏ, Chi Pu còn gây chú ý khi giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc ở hậu trường như Park Shin Hye, Yoona và dàn sao đình đám tham dự AAA năm đó. Trong bức ảnh tập thể quy tụ hàng chục nghệ sĩ châu Á, visual Chi Pu còn được nhận xét "nhỉnh hơn" dàn mỹ nhân đình đám.

Tại thời điểm đó, Chi Pu đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của truyền thông Hàn Quốc. Loạt đầu báo lớn như Osen, Starnews, Korea Daily, Xportsnews... đồng loạt đăng tải hình ảnh và bài viết về đại diện Việt Nam. Để giúp độc giả dễ hình dung, nhiều tờ báo còn ví von nhan sắc của Chi Pu với những biểu tượng sắc đẹp đình đám xứ kim chi như "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun hay "quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee.

Chi Pu xinh đẹp gây sốt truyền thông Hàn khi tham dự lễ trao giải AAA cách đây 10 năm trước - nơi cô nhận giải Ngôi sao triển vọng châu Á

Có thể nói, Chi Pu là một trong những nghệ sĩ Việt tạo được tiếng vang khi quyết định mở rộng hoạt động nghệ thuật ở thị trường quốc tế. Cột mốc đặc biệt phải kể đến chính là Đạp Gió 2023. Sau thành công từ chương trình đó, nữ ca sĩ nhiều lần lọt top tìm kiếm trên Weibo và được mời tham gia nhiều sự kiện như Xuân Vãn, A Delicious Guess hay Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á... và từng là một trong dàn cast Toàn Viên Gia Tốc 2024 (Run For Time). Chuỗi sự kiện liên tiếp giúp Chi Pu duy trì độ phủ truyền thông thay vì chỉ tạo hiệu ứng nhất thời sau một gameshow.

Không chỉ vậy, những sự kiện thời trang hay nhãn hàng quốc tế mời, Chi Pu đều khiến dân tình xuýt xoa bởi sự đầu tư trang phục tinh tế và chỉn chu. Dù với thời điểm nào, Chi Pu vẫn giữ được thần thái cuốn hút, không hề bị "nuốt chửng" mà ngược lại còn toát lên nét cuốn hút riêng.

Chi Pu luôn biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật khi đọ sắc với những mỹ nhân quốc tế

Ảnh: Osen, FBNV