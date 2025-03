Truy tố nữ sinh rủ đồng bọn đánh hội đồng bạn cũ vì mâu thuẫn vay nợ

Ngày 1/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can, gồm: Bùi Thị Thu T. (SN 2007, là học sinh); Hoàng Quốc Đ. (SN 2006, học sinh); Phùng Trung N. (SN 2006, lao động tự do); Lê Đức M. (SN 2007, lao động tự do); Nguyễn Thị Thu H. (SN 2007, lao động tự do) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, từ 27/6 - 5/7/2024 , tại khu đô thị Geleximco (thuộc địa bàn xã An Khánh và xã La Phù, huyện Hoài Đức) liên tiếp xảy ra các vụ việc gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản và cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Vào cuộc điều tra, cơ quan tố tụng xác định khoảng năm 2023, cháu Vũ Trang N. (SN 2006, trú tại Khu đô thị Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) có quan hệ bạn bè với cháu Bùi Thị Thu T . và Nguyễn Thị Thu H.

Tuy nhiên, do vay nợ cá nhân giữa cháu Vũ Trang N. với T. và H. nên sau đó ba người thường xuyên nhắn tin thách thức, chửi bới nhau.

Nạn nhân bị nhóm nữ sinh Bùi Thị Thu Tr. và Nguyễn Thị Thu H. đánh tại hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip.

Tối 4/7/2024, Bùi Thị Thu T. và Nguyễn Thị Thu H. bàn bạc, rủ nhau hẹn gặp cháu Vũ Trang N. để đánh.

Theo Viện kiểm sát, trước khi đi tìm nạn nhân, hai bị can T. và H. nhắn tin trên nhóm chat ứng dụng Messenger để rủ nhóm Phùng Trung N., Nguyễn Anh Đ., cùng nhiều đối tượng khác chưa rõ lai lịch tham gia.

Đến 23h cùng ngày, nhóm của Bùi Thị Thu T. gồm 16 người chở nhau trên 8 xe máy tập trung tại khu vực hầm đường bộ Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa). Tất cả thống nhất tháo hoặc bịt biển số xe máy, để không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Khoảng 23h30, được cháu Vũ Trang N. nhắn tin gửi định vị đang ở một quán nhậu tại Khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, nhóm T. di chuyển trên xe máy đến diễu hành nhiều vòng bên ngoài quán, bấm còi inh ỏi, chửi bới cháu N. và giơ hung khí lên thị uy.

Sau đó, H. là người bước quán túm tóc, lôi cháu N. ra ngoài cửa cùng nhóm đồng phạm hành hung tập thể khiến cháu N. thương tích. Được mọi người can ngăn, nhóm T. và H. bỏ hung khí rời đi.