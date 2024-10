Ngày 25/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Trong các bị can có Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2019 đến tháng 1/2021, các bị can đã mua bán trái phép tổng gần 137kg ma túy tại TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng cung cấp được xác định là Hạ Bá Vừ (người Lào).

Trong vụ án này, Nguyễn Thế Thành (ở Thừa Thiên Huế) và Trương Tuấn Dũng (ở Hà Nội) bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ở TP Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Hương (ở quận Long Biên) là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Quá trình mua bán ma túy, Hương hưởng hơn 4 tỷ đồng.

Đối với cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng, cơ quan công tố cáo buộc bị can này đã giúp sức, bao che cho Hương cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 37kg ma túy, còn Hà Minh Đức giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán trái phép gần 135kg ma túy.

Theo cáo trạng, trong thời gian dài, bị can Hưng và Đức đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, không lập kế hoạch đấu tranh đối với tội phạm.

Bị can Hưng trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của Công an Phường Đức Giang để giúp Hương vận chuyển ma túy đi cất giấu, nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trong khi đó, lợi dụng vị trí công tác, Hà Minh Đức trực tiếp đứng ra nhận tiền với giá 20 triệu đồng/kg để "bảo kê" ma túy của Thành đi ra Hà Nội.

Viện kiểm sát đánh giá, đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia, có mạng lưới phân phối tinh vi và có tổ chức cao, với các đường dây trải rộng khắp nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để ngụy trang ma túy nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.

Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là sự giúp sức, bao che của một số cán bộ công an, những người vốn có trách nhiệm bảo vệ pháp luật, lại trở thành "mắt xích" quan trọng trong đường dây này, giúp các đối tượng thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.