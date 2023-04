Truy tìm tài xế ô tô drift trước Nhà hát Lớn

Hình ảnh cắt từ video.

Ngày 17/4, liên quan đến vụ việc, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Công an phường Tràng Tiền, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác minh làm rõ tài xế lái ô tô kể trên.

Trước đó, ngày 16/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh ô tô BKS 30H-694.XX di chuyển quanh khu vực vòng xuyến trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Màn drift trước Nhà hát Lớn. Clip mạng xã hội

Điều đáng nói, tài xế ô tô đã chạy với tốc độ cao, thực hiện động tác drift nhiều lần tại đây. Một lúc sau, tài xế lái ô tô rời khỏi khu vực.

Tại thời điểm diễn ra, đường khá ướt do trời mưa và nhiều người dân đứng trên vỉa hè theo dõi màn drift của tài xế. Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh.