Truy tìm kẻ trộm 1.500 quả cầu gang ở lan can hồ Tây

Theo Công an quận Tây Hồ, khoảng hơn 1.500 quả cầu gang trên lan can đường ven hồ Tây thuộc địa bàn các phường Nhật Tân, Quảng An, Nhật Tân, Xuân La, Yên Phụ, quận Tây Hồ bị mất trộm. Thời điểm mất vào những năm 2020 - 2021 khi dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, các quả cầu trên lan can đều được hàn chắc chắn vào cột trụ. Để lấy được các quả cầu gang, đối tượng có thể phải sử dụng búa hoặc xà beng và đi theo nhóm khoảng 2 - 3 người.

Loạt cầu gang bị lấy trộm ven hồ Tây

Quá trình các đối tượng đập phá để lấy quả cầu gang đã làm méo mó, hư hỏng một số hệ thống lan can. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đang có đề án lắp đặt thêm các camera an ninh tại các khu vực công cộng để phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn đô thị. Ban Quản lý dự án đầu tư quận Tây Hồ cũng đang khảo sát lại toàn bộ hệ thống lan can quanh hồ Tây, lên phương án dự toán sửa chữa, thay thế các quả cầu gang bị mất, để trình UBND quận phê duyệt.