Truy bắt kẻ lạ mặt dùng dao khống chế nhân viên, cướp ngân hàng ở Nghệ An

Tối 14/11, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.



Vụ việc xảy ra chiều cùng ngày (14/11), đang trong giờ làm việc, một nhân viên ngân hàng Agribank Nghệ An chi nhánh tại thị xã Cửa Lò bất ngờ bị một kẻ lạ mặt vào khống chế để cướp tiền.

Đối tượng lạ mặt khống chế cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại.

"Tuy nhiên, do bảo vệ và nhân viên ngân hàng kịp thời hô hoán, truy đuổi nên tên cướp bỏ chạy ra khỏi ngân hàng. Thông tin ban đầu tên cướp không lấy được tiền", Chủ tịch thị xã Cửa Lò thông tin.

Quá trình diễn ra sự việc đều được camera an ninh của ngân hàng ghi lại. Tên cướp mặc áo màu đỏ sẫm, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng bằng cửa sau. Đối tượng sau đó cầm dao nhọn khống chế một nhân viên ngân hàng đang ngồi giao dịch với khách.

Nhân viên này đã thoát khỏi sự khống chế của đối tượng. Ngay lúc đó, các nhân viên nam cùng lực lượng bảo vệ đã xông vào và đuổi theo đối tượng này. Đối tượng liền cầm dao tháo chạy khỏi trụ sở ngân hàng.

Đối tượng (áo đỏ) dùng dao khống chế nhân viên. Ảnh cắt từ clip

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy tìm đối tượng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được tên cướp.

Lãnh đạo Agribank Nghệ An xác nhận thông tin sự việc và cho biết: "Sau khi báo cáo với Công an thị xã Cửa Lò họ đã tới hiện trường phối hợp, trích xuất camera để truy bắt đối tượng này. Hiện chúng tôi đã báo cáo qua điện thoại với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại Nghệ An. Đồng thời trong ngày 15/11 sẽ có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và Công an tỉnh Nghệ An".