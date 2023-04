Trượt ngã do lề đường xấu, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

Vào lúc 10h45 ngày 29/4, Chị T.T.H ( 39 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) điều khiển xe máy BKS 62B1-335.16 lưu thông trên quốc lộ 62 hướng từ TP Tân An đi Mộc Hóa.

Khi đến khu vực ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, lưu lượng xe nhiều nên người phụ nữ điều khiển xe máy vào lề để tránh. Do lề đường xấu, bánh xe bị trượt, chị H té ngang xuống đường, lúc này xe tải mang BKS 62H-001.79 do tài xế N.P.Đ ( huyện Châu Thành, Bến Tre) điều khiển chạy cùng chiều cán lên người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng dịp nghỉ lễ, lưu lượng xe từ TPHCM và các tỉnh đổ về miền Tây theo hướng quốc lộ 62 rất đông, khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông qua khu vực bị ùn ứ, phải di chuyển chậm.

Thời gian qua, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 62 khá nhiều, do mặt đường quá hẹp, xuống cấp... người tham gia giao thông không quan sát cẩn thận.

Điển hình trước đó, ngày 16/1, bà H.T.H (53 tuổi, ngụ TP Tân An) cũng điều khiển sát lề đường rồi trượt bánh xe té ngã bị xe tải cán tử vong.

Quốc lộ 62 nhiều lần được người dân Long An ý kiến, kiến nghị lên đại biểu Quốc hội nhưng đến nay vẫn phải chờ dự án nâng cấp sửa chữa .