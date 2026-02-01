Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi không khí chuẩn bị cho các chương trình giải trí cuối năm tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút, thông tin Trương Vũ Kỳ bị gạch tên khỏi chương trình giao thừa đài truyền hình Liêu Ninh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Trước đó, nữ diễn viên đã hoàn tất một số tiết mục, song tên cô bị loại khỏi danh sách phát sóng vào phút chót. Đây không phải quyết định mang tính kỹ thuật hay thay đổi kịch bản thông thường. Việc "cắt sóng" diễn ra trong bối cảnh Trương Vũ Kỳ liên tiếp vướng vào những tranh cãi đời tư, gây phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều chủ đề liên quan tới các mối quan hệ cá nhân trong quá khứ của nữ diễn viên bị đào xới trở lại, kéo theo hàng loạt tranh luận gay gắt về đạo đức nghệ sĩ. MC Cát Hiểu Thiến, vợ cũ của doanh nhân Viên Nguyên Ba đưa ra kết quả điều tra của cảnh sát liên quan đến các cuộc gọi đe dọa, đồng thời tố Trương Vũ Kỳ vi phạm pháp luật khi nhờ người mang thai hộ - hành vi bị cấm tại Trung Quốc. Trước đó MC nổi tiếng đã từng đưa nhiều chứng cứ cho thấy Trương Vũ Kỳ vụng trộm với Viên Nguyên Ba khi doanh nhân này vẫn chưa ly hôn vợ cũ. Những thông tin trên càng làm hình ảnh nữ diễn viên sinh năm 1987 càng thêm tiêu cực. Cô có đời tư hỗn loạn. Hai lần kết hôn đều rất ồn ào, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

Trương Vũ Kỳ là người đẹp từng được Châu Tinh Trì nâng đỡ nhưng đời tư phức tạp. (Ảnh: Weibo)

Trước áp lực dư luận, Đài truyền hình Liêu Ninh hủy tiết mục của Trương Vũ Kỳ. Nhiều thương hiệu mỹ phẩm hợp tác với nữ diễn viên cũng đồng loạt ẩn hình ảnh quảng cáo, còn vị trí của cô trong một số chương trình truyền hình được cho là đã bị thay thế.

Đối với Trương Vũ Kỳ, việc bị loại khỏi gala giao thừa là một cú giáng mạnh về mặt hình ảnh. Các chương trình này vốn được xem là bệ phóng danh tiếng và là minh chứng cho vị thế của nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc. Việc vắng mặt khỏi chương trình này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên mất đi cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ, đồng thời phát đi tín hiệu không mấy tích cực tới các đối tác, nhà sản xuất và thương hiệu quảng cáo. Một số chuyên gia truyền thông nhận định, hậu quả lớn nhất không nằm ở việc bị cắt sóng một chương trình, mà ở nguy cơ bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ nhạy cảm" điều có thể ảnh hưởng lâu dài tới sự nghiệp.