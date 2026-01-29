Cắt sóng triệt để sao nam 2 Ngày 1 Đêm là MC kiêm diễn viên hài đình đám ở Hàn Quốc. Trong những năm trở lại đây, anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á nhờ màn xuất hiện ở những chương trình như 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block,... Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng qua, Jo Se Ho đã phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp khi bị tố có mối quan hệ mật thiết với băng đảng xã hội đen nguy hiểm. Đáng nói, nam danh hài còn đối mặt với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động phi pháp của tổ chức tội phạm này.

Trong diễn biến mới nhất vào sáng 29/1, Jo Se Ho đã bị cắt sóng 1 cách triệt để trong show đình đám You Quiz on the Block. Cụ thể, tập mới nhất của chương trình đã phát sóng đoạn video cũ của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Vốn dĩ clip này ghi lại cảnh Yoo Jae Suk - Jo Se Ho đang ăn uống ngon lành và từng được phát sóng bình thường trong quá khứ. Thế nhưng tới nay khi đoạn clip được lên sóng lại thì tất cả hình ảnh của Jo Se Ho trong đó đã bị xóa sạch không còn chút dấu vết nào. Đây được cho là động thái quyết liệt của nhà đài trong bối cảnh nam nghệ sĩ họ Jo bị công chúng tẩy chay dữ dội vì dính cáo buộc có liên hệ mật thiết với nhóm xã hội đen khét tiếng.

Như vậy, tới nay Jo Se Ho không chỉ không còn xuất hiện trong các tập mới của You Quiz on the Block mà còn bị xóa sổ toàn diện ở các đoạn clip cũ của chương trình này.

Jo Se Ho bị nhà đài cắt sóng triệt để ở show You Quiz on the Block. Ảnh: Naver

tvN đã xóa sạch cảnh của Jo Se Ho, chỉ còn giữ lại hình ảnh MC quốc dân Yoo Jae Suk trong clip cũ về chương trình You Quiz on the Block. Ảnh: Allkpop

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ 1 tài khoản ẩn danh tố Jo Se Ho thường xuất hiện tại cơ sở kinh doanh do phần tử xã hội đen họ Choi điều hành. Đáng chú ý, Choi dính líu tới loạt hoạt động cờ bạc phi pháp và rửa tiền. Hình ảnh nam nghệ sĩ chụp chung, ôm, trò chuyện thân thiết với ông Choi đã khơi dậy nghi vấn. Không chỉ bị tố quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen, Jo Se Ho còn dính cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền phi pháp của tổ chức tội phạm này.

Công ty quản lý giải thích Choi chỉ là người quen bình thường của Jo Se Ho, đồng thời bác bỏ thông tin nam diễn viên hài có liên quan tới các hoạt động rửa tiền. Thế nhưng phía người tố cáo sau đó đã tung thêm được nhiều bằng chứng bất lợi cho Jo Se Ho, khiến nam MC càng bị công chúng chỉ trích dữ dội hơn. Giữa tâm bão scandal, nam danh hài quyết định rút khỏi 2 chương trình bao gồm 2 Ngày 1 Đêm và You Quiz on the Block mà anh đang tham gia.