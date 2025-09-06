Trường Tiểu học ở Hà Nội đăng thư xin lỗi sau khi công khai gia cảnh học sinh khó khăn!

Mới đây, dư luận xôn xao trước hình ảnh danh sách học sinh khó khăn nhận quà nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 của trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội). Trong bảng danh sách được chiếu trong ngày khai giảng, hoàn cảnh gia đình của từng em nhận quà được công khai chi tiết như: gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị K hạch, bố mẹ bỏ nhau ở với bà,...

Danh sách gây tranh cãi

Danh sách này lập tức khiến nhiều phụ huynh trường Tiểu học Thái Thịnh cũng như cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành động trao quà... kém duyên của nhà trường. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, hành động công khai danh sách học sinh khó khăn, kèm gia cảnh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý học sinh.

Trẻ ở độ tuổi tiểu học thường rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và xấu hổ khi hoàn cảnh riêng tư của mình bị công khai. Các em có thể cảm thấy tự ti, bị phân biệt, thậm chí bị bạn bè trêu chọc.

Bên cạnh đó, hành động này cũng vi phạm quyền riêng tư. Đây là thông tin cá nhân và nhạy cảm, theo nguyên tắc thì không nên công bố công khai. Thay vì bảo vệ, nhà trường vô tình “đóng dấu” sự khác biệt lên các em.

Nhà trường đăng thư xin lỗi

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, mới đây trường Tiểu học Thái Thịnh đã đăng tải tâm thư xin lỗi trên trang Facebook chính thức. Nội dung cụ thể như sau:

"Thư xin lỗi

Kính gửi: Quý phụ huynh, học sinh!

Trong Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, Trường Tiểu học Thái Thịnh đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

Trân trọng xin lỗi và cảm ơn!".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Vụ việc cũng là một bài học đắt giá cho những người làm giáo dục. Khi giúp đỡ học sinh, nhất là các em nhỏ, điều quan trọng không chỉ là món quà, mà còn là cách trao.

Giáo dục cần hướng đến sự nhân văn, đồng cảm, và tôn trọng nhân phẩm.