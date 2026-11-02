Trường THPT bị 'tố' thưởng 845 triệu bất thường, Sở Giáo dục báo công an

Ngày 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên Facebook liên quan đến việc chi trả tiền thưởng năm 2025 tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị nhận được báo cáo của Trường THPT Trần Quốc Toản về việc đăng tải thông tin mà nhà trường cho là sai sự thật trên trang Facebook có tên “Tin Sự Thật”.

“Cụ thể, lúc 21h13 ngày 8/10, trang Facebook “Tin Sự Thật” đăng bài viết có tiêu đề “Phóng sự điều tra: Bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp, Đắk Lắk): Báo cáo công khai chi 845 triệu đồng tiền thưởng từ tháng 5, tháng 9 mới có quyết định xếp loại viên chức!”.

Bài đăng trên Facebook “Tin Sự Thật”. Ảnh: Chụp màn hình.

Bài viết đề cập khoản tiền thưởng 845 triệu đồng của nhà trường, cho rằng cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa nhận được tiền dù nhà trường đã công khai hoàn tất việc chi trả. Bài đăng đồng thời nêu trách nhiệm của hiệu trưởng, bộ phận kế toán và đưa ra những nhận định về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kê khai, chi trả tiền thưởng.

Tuy nhiên, tại báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Trần Quốc Toản khẳng định thông tin người thụ hưởng chưa nhận được khoản tiền thưởng nói trên là không đúng thực tế. Nhà trường báo cáo tổng số tiền thưởng 845 triệu đồng đã được chi trả theo các quyết định và chứng từ liên quan.

Nhà trường cũng cho biết đã cung cấp hồ sơ chứng minh việc chi trả cho Công an xã Ea Knốp để xác minh, làm rõ sự việc.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đăng tải thông tin nêu trên ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, danh dự, uy tín của hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan. Vì vậy, sở đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Knốp kiểm tra, xác minh nội dung báo cáo của nhà trường; đối chiếu hồ sơ, tài liệu chi trả tiền thưởng để làm rõ tính chính xác của thông tin được đăng tải.

Sở cũng đề nghị xác minh nguồn đăng tải, chủ thể quản lý, sử dụng trang Facebook “Tin Sự Thật”; làm rõ nguồn thông tin, căn cứ đưa tin, quá trình đăng tải, chia sẻ và các vấn đề liên quan.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm; đồng thời áp dụng biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật.

Sở cho biết sẽ chỉ đạo Trường THPT Trần Quốc Toản phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu do nhà trường cung cấp trong quá trình cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.