Đĩa thịt gà này có điều gì bất thường mà khiến một gia đình bị cả MXH nhắc nhở: Tốt nhất không nên "gồng" quá!

Một gia đình 8 người ở Trung Quốc gồm hai vợ chồng, một người cao tuổi, hai học sinh trung học đang tuổi ăn tuổi lớn và hai trẻ mới biết đi cùng bước vào một nhà hàng ăn uống. Sau một hồi lật qua lật lại thực đơn, nhóm khách quyết định chỉ gọi duy nhất một món: phần gà xào đĩa lớn có giá 80 nhân dân tệ (khoảng 280.000 đồng).

Khi món ăn được dọn lên, khẩu phần của một con gà nhanh chóng không thể đáp ứng nhu cầu của 8 thành viên. Hai thiếu niên đang tuổi lớn nhanh chóng ăn hết phần thịt gà, trong khi những người còn lại chỉ có thể ăn kèm khoai tây và hành tây. Bữa ăn kết thúc với hóa đơn 80 tệ trong sự hụt hẫng của người lớn vì cả nhà chưa no bụng, kèm theo cảm giác khó chịu trước thái độ phục vụ thiếu niềm nở từ nhân viên. Phụ huynh sau đó đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để phản ánh.

Bài đăng ngay lập tức thu hút lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến chỉ trích sự thiếu hợp lý của gia đình. Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng việc 8 người chia nhau một đĩa gà tiêu chuẩn tại quán ăn là đòi hỏi vượt quá định lượng thực tế của dịch vụ, đồng thời cho rằng nếu tài chính hạn chế, phương án tự nấu tại nhà sẽ hiệu quả hơn việc ra tiệm nhưng gọi món quá ít.

Sự nhầm lẫn giữa hình thức "ăn tiệm" và nhu cầu thực chất của con trẻ

Từ góc độ giáo dục gia đình, sự việc này phản ánh một lỗ hổng phổ biến trong tư duy của nhiều bậc cha mẹ: đồng nhất việc đưa con đi ăn nhà hàng với tình yêu thương và sự làm tròn trách nhiệm. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần dẫn con bước chân vào quán xá là đã mang lại niềm vui hay sự đủ đầy cho con, mà quên mất rằng nhu cầu cốt lõi của một đứa trẻ là được ăn no, ăn ngon và cảm nhận sự thoải mái, trọn vẹn trong bữa cơm gia đình.

Cả gia đình chỉ ăn chung một đĩa thịt gà

Khi người lớn chi 80 tệ để mua về cái vỏ hình thức "đi ăn tiệm" nhưng lại đánh mất giá trị thực chất là "ăn no", bữa ăn biến thành một trải nghiệm nặng nề: con trẻ đói bụng còn cha mẹ ấm ức. Với cùng số tiền đó, hoặc thêm một khoản nhỏ khoảng 100 tệ, phụ huynh hoàn toàn có thể mua hai con gà và nấu một bữa ăn thịnh soạn tại nhà, nơi các con được ăn thỏa thích mà gia đình vẫn giữ được sự ấm cúng, vui vẻ. Đó không phải là sự ki bo hay tằn tiện, mà là sự tỉnh táo và hiểu biết trong cách chăm lo cho con cái.

Dạy con bài học "lượng sức mà làm" quan trọng hơn việc cố giữ thể diện

Giáo dục và nuôi dạy con trẻ không phải là việc làm để phô trương hay chứng minh với người ngoài. Điều nguy hiểm nhất trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ là chứng kiến cha mẹ trong túi chỉ có 80 tệ nhưng lại muốn tạo dựng một vẻ ngoài trị giá 800 tệ. Khi người lớn nghèo nhưng vẫn cố gượng ép giữ thể diện, họ đang vô tình gieo vào nhận thức của con cái một quan điểm tiêu dùng méo mó.

Thay vì cố tỏ ra hào nhoáng vượt quá khả năng kinh tế, cha mẹ hoàn toàn có thể đối thoại thẳng thắn với con. Một người cha, người mẹ bản lĩnh có thể thoải mái chia sẻ với con rằng hôm nay gia đình chỉ ăn một đĩa gà này, nếu chưa no thì khi về nhà mẹ sẽ nấu thêm mì. Trẻ nhỏ sẽ không vì thiếu vài miếng thịt mà nghi ngờ tình yêu thương của cha mẹ, nhưng chúng sẽ học được thói phù phiếm và tâm lý sĩ diện hão nếu nhìn thấy người lớn vừa cắn răng chịu ấm ức vừa cố tỏ vẻ rộng lượng.

Bài học quý giá nhất mà con trẻ cần được học từ gia đình là biết "lượng sức mà làm". Sống đúng với hoàn cảnh thực tế không phải là điều đáng hổ thẹn, việc cố tình "gồng mình" để phô trương mới thực sự mang lại hệ lụy. Món gà 80 tệ vốn không có lỗi, sai lầm bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch và những toan tính hình thức trong tâm lý của người lớn khi giáo dục con cái và đối diện với cuộc sống thường nhật.