2 cô giáo tát học sinh mầm non: Không có biểu hiện bất thường, là người có chuyên môn tốt

Những thông tin liên quan tới vụ 2 cô giáo tát bé gái 3 tuổi trong giờ học mỹ thuật tại trường mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện vẫn đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. Chia sẻ thông tin mới nhất trên Dân Trí, lãnh đạo nhà trường cho biết cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan.

Cũng theo chia sẻ từ phía lãnh đạo nhà trường trên Dân Trí thì phía nhà trường và 2 giáo viên trong vụ việc đã đến thăm hỏi, trao đổi với phụ huynh học sinh. Tuy nhiên do mẹ của bé gái đi làm công ty nên phía nhà trường mới chỉ làm việc với bà của cháu. Đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tâm lý của cháu hiện ổn định, cơ thể không có vết bầm tím hay thương tích. Cháu đã trở lại lớp học bình thường.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, cô B. đã có hơn 20 năm công tác, còn cô L. có 7 năm giảng dạy tại trường. Trước khi xảy ra vụ việc, cả 2 nữ giáo viên không có biểu hiện bất thường và là người có chuyên môn tốt. Đối với nhà trường thì đây là sự cố đáng tiếc, cơ quan chức năng đang xác minh và sau khi có kết quả, nhà trường sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Trường Mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa,

Chia sẻ lại sự việc xảy ra trong clip trên trang Người Đưa Tin, cô L. cho hay sáng 16/10, lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi C5, phân hiệu Lộc Tân tổ chức giờ học hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10. Do cháu T. T. L. chưa tập trung vào bài học, cô giáo B. (giáo viên phụ trách lớp) và cô đã thiếu kiềm chế, dùng tay đánh vào người cháu.

Quá trình hoạt động, cô L. là người trực tiếp quay lại clip giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của gia đình học sinh đã lấy video này đăng tải lên mạng xã hội vào sáng ngày 21/10/2026, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Xem lại clip, cô L. cho biết bản thân đã rất bất ngờ và hối hận với hành vi của mình. Vì một phút thiếu kiểm soát cảm xúc, cô đã có hành vi sai trái, ảnh hưởng tới học sinh. Sau sự việc, cô L. đã gặp, giải thích, nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh. Cô mong gia đình tha thứ và cho cô được rút kinh nghiệm để khắc phục, sửa chữa sai lầm.