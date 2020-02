Trương Thị May bất ngờ khoe cô em gái 14 tuổi xinh đẹp, gương mặt sáng giá để thi Hoa hậu

Bước qua năm Canh Tý 2020, trong không khí rộn ràng của mùa xuân, Á hậu Trương Thị May cùng mẹ - bà Trương Mỹ Tiền (62 tuổi) - và em gái - Trương Hoàng Vũ (14 tuổi) thực hiện bộ ảnh tặng khán giả như lời chúc an lành. Nổi bật trong bộ ảnh, Trương Hoàng Vũ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, hứa hẹn sẽ là ứng viên sáng giá cho đấu trường các cuộc thi nhan sắc trong nước nếu như cô bé 14 tuổi này có ý định thi thố giống như chị gái.

Trương Thị May chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh này: "Ngày Tết với gia đình tôi là ngày đoàn viên, nhắc nhở về lòng hiếu thảo. Con cái phải biết trân trọng những khoảnh khắc cha mẹ còn trên đời". Trương Thị May cho biết, việc mời mẹ và em gái cùng thực hiện bộ ảnh cũng là cách để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của cả 3 mẹ con.

Trương Thị May.

Đặc biệt, toàn bộ trang phục đều do mẹ của Trương Thị May - Bà Trương Mỹ Tiền thiết kế để các con mặc dịp Tết. Bà cũng đồng thời là quản lý của Trương Thị May hiện nay, luôn theo sát cô trong mọi hoạt động cũng như là chỗ dựa tinh thần cho cô.

"Mẹ tôi là người khá khó tính, nghiêm khắc. Tuy vậy, càng lớn tôi càng hiểu mẹ nghiêm khắc vì muốn chị em tôi nên người" - Trương Thị May nói.

Trong khi đó, Trương Thị May là chị cả trong gia đình, có đông em. Cô cho biết em gái Trương Hoàng Vũ nhiều năm liền được học sinh giỏi tại TP.HCM. Hai chị em cũng thường tâm sự, chia sẻ và luôn động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Trương Thị May và em gái 14 tuổi.

Theo quan niệm văn hóa xưa, "Cầm - Kỳ - Thi -Họa" (chơi đàn, đánh cờ, làm thơ, và vẽ tranh) là những tài năng mà con người, nhất là phụ nữ cần có. Á hậu Trương Thị May cho biết, từ bé, cô được mẹ dạy dỗ hướng đến nét đẹp chân, thiện mỹ. Cô cũng mong muốn thông qua bộ ảnh lần này có thể chuyển tải thông điệp đến mọi người, nhất là người trẻ, cùng nhau nỗ lực hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn.

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh.

Trương Thị May sinh năm 1988 tại Phnom Penh, Campuchia, là người Việt gốc Khmer. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Năm 2013, cô đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Universe tại Nga. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô từng đoạt giải Cánh diều Vàng, danh hiệu Diễn viên xuất sắc trong Đường đua - hạng mục phim truyện video. Cô hiện theo đuổi lối sống lành mạnh, ăn chay trường, tham gia nhiều dự án từ thiện và các chiến dịch bảo vệ động vật, môi trường.