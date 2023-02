Trương Quỳnh Anh: 'Tôi sống một mình, tự lo nên buộc phải mạnh mẽ'

Để làm web-drama "Siêu trợ lý", Trương Quỳnh Anh đã phải "cắn răng" từ chối nhiều lời mời tham gia đóng phim khác. Tập 2 của "Siêu trợ lý" vừa chính thức phát hành vào tối 25/2 và tiếp tục nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Xung quanh dự án đầu tiên mà Trương Quỳnh Anh đóng vai trò sản xuất, cô đã có nhiều chia sẻ thú vị.

Không dùng tên của bạn để hút view cho sản phẩm của mình

* Để sản xuất "Siêu trợ lý", Trương Quỳnh Anh đã đi học một khóa học về diễn xuất – lớp học này vốn dành cho những diễn viên đóng phim điện ảnh trong khi "Siêu trợ lý" chỉ là web-drama. Điều gì khiến bạn phải đầu tư đến vậy?

Đây là sản phẩm đầu tiên tôi sản xuất nên mặc dù chỉ là web-drama nhưng tôi mong muốn bản thân có sự đột phá trong diễn xuất, phải khác những vai diễn trước đây mình từng đóng.

Tôi đóng nhiều phim rồi, có những lúc mình diễn chưa thật sự ưng ý nhưng vì lý do nào đó mà đạo diễn vẫn OK và chuyển phân đoạn khác. Tôi thấy áy náy nên rất muốn có ai đó chỉ cho tôi biết, phân đoạn này, mình diễn chưa đã, chưa tới là vì lý do gì.

Đó là một trong những lý do tôi học lớp của chị Kathy Uyên để thay đổi diễn xuất của mình, để hiểu rõ hơn về bản thân trong công việc này.

Trương Quỳnh Anh cẩn thận xem lại kịch bản trước một set quay phim "Siêu trợ lý"

* Lý do Trương Quỳnh Anh ấp ủ dự án này là gì?

Tôi đóng phim cũng nhiều, đảm nhận nhiều loại vai nhưng chưa có cái gì là của riêng mình. Khi làm dự án này ở vai trò sản xuất thì tôi được tham gia vào tất cả các khâu.

Vì chưa từng sản xuất phim nên tôi rất muốn thử sức. Nếu không có cái đầu tiên thì sẽ không có cái sau này. Nếu công việc sản xuất thuận lợi thì nó sẽ mở ra một con đường lâu dài cho tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ tham gia đóng phim khi lớn tuổi hơn nhưng nếu làm sản xuất thì tôi vẫn được hoạt động nghệ thuật và đem tới cơ hội làm nghề cho các bạn trẻ.

* Thời điểm Lý Hải làm "Lật mặt" 1, anh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn vì không ai tin Lý Hải có thể làm đạo diễn. Với Trương Quỳnh Anh, lần đầu tiên làm nhà sản xuất, bạn có gặp tình huống tương tự, bị người ta ngại hợp tác vì chưa đủ tin tưởng?

Tôi cũng gặp một vài khó khăn tương tự. Về diễn viên, tôi nghĩ tới vài người nhưng chính bản thân mình không đủ tự tin, sợ người ta chưa tin tưởng mình nên dù đặt nhiều tâm huyết vào dự án thì tôi vẫn tổ chức casting công khai tìm diễn viên.

Tôi không chọn người giỏi nhất mà chọn người có tâm với dự án nhất. Bởi vì người giỏi nhất, chưa chắc đã có thể dành 100% tâm huyết của họ cho dự án này, họ còn nhiều dự án khác, phải chạy show. Trong khi các bạn trẻ vừa nhiệt huyết, vừa lửa nghề, họ sẽ dốc sức cho cơ hội của mình. Tôi tin rằng, khi có tâm với sản phẩm nào đó thì kết quả chắc chắn sẽ tốt.

Ngoài phần diễn viên, tôi cũng gặp một chút khó khăn khi mời tài trợ. Đây là phim đầu tiên tôi làm sản xuất, chưa có cơ sở để họ tin tưởng đầu tư. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên với những người tin tưởng đầu tư cho dự án này, tôi vô cùng trân trọng và biết ơn.

Cảnh quay trong phim "Siêu trợ lý"

Tập 2 của phim càng ngày càng cuốn hút người xem

* Trương Quỳnh Anh chơi thân với khá nhiều nghệ sĩ đang là ngôi sao thuộc hàng top trong làng giải trí. Tại sao bạn không mời họ tham gia dự án để phim thu hút sự chú ý của công chúng, cũng hút view hơn và khả năng phim thành công cũng cao hơn?

Từ trước tới giờ, chơi với bạn, tôi chơi thật lòng, chân thành và vui với nhau, chứ chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng tên của bạn để hút view cho sản phẩm của mình.

Sản phẩm đầu tiên, nếu được khán giả yêu thích, đón nhận thì đó là sản phẩm chỉnh chu, chất lượng của Trương Quỳnh Anh và đạo diễn Giang Thanh chứ tôi không muốn vì có tên của bạn mình mà gây chú ý.

Nếu sản phẩm này thành công, có được một chút lòng tin với khán giả, đồng nghiệp thì có thể sau này, tôi sẽ mời vài người bạn thân cùng vui với mình. Còn ở dự án này, tôi muốn tự lực cánh sinh, tự lực đi lên.

"Trong công việc hay cuộc sống, tôi cũng như đàn ông"

* Trương Quỳnh Anh có bị áp lực không?

Áp lực thì có nhưng tôi luôn luôn muốn xử lý áp lực bằng cách nhẹ nhàng nhất. Vì khi mình nhẹ nhàng thì mình sẽ nghĩ ra rất nhiều hướng để giải quyết. Tôi luôn nói với bản thân là không được nóng tính. Tôi sợ khi nóng tính thì mọi thứ sụp đổ hết.

"Siêu trợ lý" được nhận xét là phim ngôn tình Việt đậm chất "Hàn Quốc"

* Như Trương Quỳnh Anh nói ở trên, bạn đã hủy nhiều show để tập trung cho dự án này, đồng nghĩa với việc, tiền chạy vào thì hạn chế mà tiền chạy ra thì nhiều. Điều đó có làm bạn trăn trở?

Thật sự là tôi xót ruột lắm. Bỏ phim đồng nghĩa với việc mình không có nguồn thu, trong khi mình phải đầu tư rất nhiều tiền cho sản phẩm này. Bởi vậy, mỗi lần từ chối một dự án nào đó là tôi vừa ngại vừa tiếc. Những đơn vị mời tôi đóng phim đều là những mối quan hệ công việc lâu năm, thân thiết từ xưa đến giờ.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tôi nghĩ, đó là sự hy sinh xứng đáng. Mình làm nghề bao nhiêu năm rồi, đến một lúc nào đó, mình bị bão hòa. Mình phải cương quyết chậm lại một chút để tự xem lại bản thân, tự điều chỉnh để học hỏi thêm cái mới, để khi khán giả xem sản phẩm, họ sẽ hiểu mình dồn tâm sức cho nó như thế nào, hy sinh cho nó ra sao mới có thành quả đó.

* Đạo diễn Giang Thanh có chia sẻ rằng, khi làm dự án này, ê-kíp không đặt nặng yếu tố về view mà chú trọng tới chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thước đo thành công của phim chiếu mạng lại được tính bằng view. Vậy Trương Quỳnh Anh và đạo diễn có chiến lược gì để phim chất lượng, chỉn chu mà vẫn thu hút lượt xem?

Chiến lược duy nhất của chúng tôi là dốc hết thời gian, tâm huyết, công sức cho sản phẩm này. Buổi sáng, mở mắt ra là đầu tôi nghĩ tới "Siêu trợ lý". Trước khi đi ngủ cũng nghĩ tới "Siêu trợ lý". Thậm chí, cả trong mơ cũng mơ về "Siêu trợ lý", giống như mình bị tẩu hỏa nhập ma vậy (cười).

Thật ra, một trăm chiến lược cũng không bằng việc mình nhiệt huyết với nó. Bởi vì, nếu sản phẩm không làm chỉn chu thì chiến lược cỡ nào cũng vậy thôi, không có được lượt view thật sự. Cho nên chúng tôi chỉ biết làm hết tâm sức của mình. Trước tiên, mình phải hài lòng với sản phẩm của mình thì khán giả mới hài lòng được.

Những cảnh quay cực kỳ lãng mạn trong "Siêu trợ lý".

* Trương Quỳnh Anh ở ngoài thì bánh bèo nhưng khi làm việc lại giống một người đàn ông: đâu ra đó, quyết đoán và cực kỳ chuyên nghiệp. Bạn nghĩ gì về lời nhận xét này?

Tôi nghĩ, không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống, tôi cũng như đàn ông. Tôi không nghĩ mình là tuýp phụ nữ dịu dàng, lãng mạn. Nhiều khi do hoàn cảnh tạo nên con người. Tôi sống một mình, tự lo nên buộc phải mạnh mẽ để làm việc, để lo cho gia đình, con cái.

Ví dụ đơn giản nhất, tôi cực kỳ sợ bệnh. Bị cảm thôi, tôi cũng sợ. Cảm dễ sốt, lên hình không đẹp, ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng giọng nói. Tôi sợ mình bệnh sẽ không có ai lo và kéo theo công việc không ổn định.

Vì sợ như vậy nên bản thân tôi phải tự lo cho mình, phải chăm sóc, yêu thương bản thân và sức khỏe của mình hơn. Ngày xưa có ba mẹ nhắc ăn cái này, uống cái kia thì tốt, còn bây giờ, không cần ai nhắc nhở, tôi tự nhắc trợ lý: ăn cái này tốt cho sức khỏe, uống cái kia thì đẹp da. Tôi chỉ hết cho trợ lý để tới giờ là trợ lý nhắc mình thôi.

* Cảm ơn Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ!