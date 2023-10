Trường mầm non của các "cậu ấm cô chiêu" nhà sao Việt: Chất lượng xịn đi kèm học phí gây "choáng"

Đầu tư cho việc học của con là điều mà cha mẹ nào cũng quan tâm hàng đầu và các sao Việt cũng không ngoại lệ. Những ''cậu ấm cô chiêu'' nhà sao Việt phần lớn đều được cho theo học ở những ngôi trường quốc tế chất lượng với học phí đắt đỏ bậc nhất hiện nay ngay từ bậc mầm non.

Lisa - Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý

Vừa đáng yêu, vừa có bố mẹ là người nổi tiếng, chẳng trách hai nhóc tỳ Lisa - Leon (sinh năm 2020) nhà Hà Hồ lại thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng đến vậy. Cứ mỗi lần xuất hiện thì y như rằng cặp song sinh đều khiến trái tim netizen tan chảy trước biểu cảm ngây ngô, dễ thương hết sức.

Gia đình nhỏ của Hà Hồ và Kim Lý

Sắp tròn 3 tuổi, hiện tại Leon và Lisa được phụ huynh cho học tại một trường mầm non Anh Quốc. Được biết, đây là một trong bốn trường quốc tế uy tín nhất tại Việt Nam. Ngôi trường này cung cấp mô hình giáo dục kiểu Anh cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi, mức học phí thuộc top "khủng" nhất nhì hiện nay.

Cụ thể vào năm học 2019-2020, học phí của ngôi trường mầm non mà Lisa - Leon theo học ở mức 258,3 - 384,6 triệu đồng/năm (tùy vào độ tuổi của trẻ). Khi nhập học, mỗi học sinh phải nộp thêm 23,6 triệu đồng tiền phí an ninh. Khoản tiền này sẽ được trả lại nếu phụ huynh báo với trường 90 ngày trước khi chuyển trường cho con.

Lisa - Leon trong tựu trường năm học mới

Với học phí "khủng" như vậy, nên không có gì khó hiểu khi học sinh được học trong một ngôi trường tốt nhất với cơ sở vật chất hiện đại bao gồm một bể bơi ngoài trời nhỏ, khu vui chơi cát và sân chơi ngoài trời với cụm thiết bị trò chơi liên hoàn. Tòa nhà mầm non còn có các phòng đa năng với diện tích lớn, thư viện, hội trường nhỏ và một phòng chơi an toàn trong nhà cho trẻ. Tất cả các khu vực trong tòa nhà đều được phủ sóng mạng không dây với sân chơi ngoài trời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về sự an toàn và linh hoạt.

Trước ngôi trường này, Hà Hồ từng cho con theo học một trường quốc tế khác ở Quận 2, TP.HCM. Học phí của trường cũng rất cao, dao động từ 77,43 - 218,23 triệu đồng/năm, tùy theo độ tuổi và hình thức học (học cả ngày, hoặc nửa buổi).

Cặp song sinh nhà Hà Hồ vui chơi tại trường

Suchin nhà Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Suchin (sinh năm 2020) - ái nữ nhà Cường Đô La và bà xã Đàm Thu Trang là nhóc tỳ có cuộc sống chuẩn tiểu thư giàu có, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Suchin năm nay đã lên 3 tuổi và đang theo học một trường mầm non quốc tế. Trên trang cá nhân, vợ chồng Cường Đô La thường xuyên cập nhật hình ảnh con đến trường.

Gia đình hạnh phúc của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Được biết trường mầm non quốc tế mà Suchin đang học nằm ở quận 7, TP.HCM và có mức học phí tương đối đắt đỏ. Theo tìm hiểu, bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, trường của Suchin còn tổ chức các khoá đào tạo theo phương pháp giảng dạy STEM và nâng cao thể chất bao gồm Khoa học, Coding (Lập trình), Nghệ thuật, Yoga, dạy nhảy như Hip-Hop, K-Pop, Ballet và các môn thể thao như Bóng đá, Bóng rổ... dành cho trẻ em trên 3 tuổi. Chương trình đào tạo được phân thành 5 khối theo độ tuổi là lớp cho trẻ dưới 24 tháng, 2 năm, 3 năm, 4 năm và 5 năm tuổi.

Với chương trình học dành cho Suchin, vợ chồng nhà Cường Đô La sẽ đóng 6.980 USD/1 kỳ (hơn 170 triệu đồng). Hoặc gia đình cũng có thể chọn gói đóng học theo từng tháng là 3.630 USD/3 tháng (gần 89 triệu đồng) và 2.490/2 tháng (gần 61 triệu đồng). Bên cạnh đó, Cường Đô La cũng phải đóng thêm nhiều khoản chi phí khác như 350 USD phí nhập học (gần 8,6 triệu đồng), 60 - 80 USD/tháng phí di chuyển (gần 1,5 - 2 triệu đồng)...

Suchin tham gia các hoạt động tại trường mầm non

Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đông Nhi và Ông Cao Thắng cho cô con gái đầu lòng là Winnie (sinh năm 2020) đi học từ khá sớm, cụ thể là khi vừa tròn 20 tháng tuổi. Để đảm bảo con có môi trường học tập tốt, Đông Nhi cũng chọn một ngôi trường mầm non quốc tế để con theo học.

Ngày đầu đi học của Suchin

Được biết, đây là một ngôi trường mầm non quốc tế nổi tiếng ở quận 2, TP.HCM. Song song với những dịch vụ chăm sóc trẻ tốt bậc nhất, không gian thoáng đãng với trang thiếu bị phục vụ việc dạy và học đảm bảo, tại trường cũng chính là học phí không hề tầm thường.

Trên website chính thức, trường chưa đăng tải thông tin về học phí năm học mới 2022 - 2023, nhưng theo học phí của các năm trước sẽ dao động từ 77,43 - 218,23 triệu đồng/năm, tùy theo độ tuổi và hình thức học (học cả ngày, hoặc nửa buổi).

Như vậy, mỗi năm gia đình Ông Cao Thắng sẽ phải chi trả lên tới khoảng 100 triệu đồng/năm (bao gồm thêm các chi phí khác) cho việc học mầm non của Winnie. Con số này là không hề nhỏ, chứng tỏ vợ chồng Đông Nhi rất chú tâm đầu tư tiền bạc để con có một môi trường học tập tốt nhất.

Đông Nhi cho con học tại một ngôi trường mầm non quốc tế nổi tiếng ở quận 2, TP.HCM

Hayden nhà Trà My Idol

Giống như bao cậu ấm cô chiêu khác trong showbiz Việt, Hayden nhà Trà My Idol (sinh năm 2019) cũng được học tập trong một ngôi trường mầm non quốc tế. Ngoài được giảng dạy theo chương trình giáo dục hàng đầu nước Anh, được biên soạn dành riêng cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi thì trường Hayden theo học còn chú trọng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của các bé. Học sinh ở đây sẽ học Tiếng Anh theo phương pháp học qua các hoạt động chơi (Play-based Learning) và Trải nghiệm thực tế (Authentic Learning Experiences).

Gia đình Trà My Idol

Song song với chất lượng giáo dục tốt thì học phí ở đây cũng không hề rẻ chút nào. Hệ mầm non của trường có mức học phí từ 203,9 - 339,5 triệu đồng/ năm học. Còn hệ tiểu học sẽ rơi vào khoảng 445,2 - 445,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phụ huynh sẽ phải chi trả thêm các chi phí khác như phí ghi danh tầm khoảng từ 25 - 50 triệu đồng, phí cơ sở vật chất hàng năm khoảng 67,5 triệu đồng và nhiều phụ phí khác. Như vậy, để con trai theo học tại ngôi trường quốc tế này, vợ chồng Trà My Idol sẽ phải bỏ ra khoảng nửa tỷ đồng cho một năm học.

Có rất nhiều hoạt động tại ngôi trường này để học sinh tham gia

Pam nhà hot girl Salim

Nhắc đến "thế lực nhí" hot nhất nhì showbiz Việt hiện tại phải kể đến cô bé Pam Hải Đường (sinh năm 2022) - con gái đầu lòng của Salim và ông xã Hải Long. Cô bé gây sốt nhờ những biểu cảm đáng yêu cùng cặp má phúng phính và đôi mắt to tròn.

Được biết, Salim hiện đang cho con gái học thử tại một trường mầm non quốc tế. Trường Salim chọn cho Pam nằm trong một hệ thống giáo dục hiện có 547 trường trải dài từ cấp mầm non, Tiểu học, THCS và THPT tại 39 quốc gia khắp thế giới.

Ở cấp mầm non, trường cung cấp hệ thống học tập hoà nhập tiếng Anh lấy học sinh làm trung tâm dựa trên các phương pháp giáo dục và thực hành của Canada. Đối với cấp Tiểu học, THCS và THPT, trường cung cấp chương trình song ngữ để đảm bảo học sinh có thể tiếp tục học ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

Tất nhiên, học phí của trường mầm non này cũng không hề rẻ. Phụ huynh cần đóng 90,7 triệu đồng/năm khi cho con học cả ngày và 58,6 triệu đồng/năm nếu cho con học nửa ngày.

Ngoài ra, một số chi phí khác như tiền ăn (22,8 triệu/năm), phí dịch vụ đưa đón (6-8 triệu/kỳ), phí nhập học (6,3 triệu)… Như vậy tính sương sương, Salim và ông xã thiếu gia sẽ tốn hơn 100 triệu đồng/năm nếu định cho Pam đi học ở trường mầm non này.