Trường học "siết" quy định đón trả trẻ sau vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc ở Gia Lâm

Trước đó vào ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu bé sinh năm 2021 ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để đòi 1,5 tỉ đồng tiền chuộc. Khoảng 11h30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.