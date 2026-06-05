Ngôi trường "NÓNG" nhất ngày hôm nay: Phụ huynh đưa con đi thi đông nghịt, chất lượng giáo dục cỡ này, bảo sao ai cũng mơ ước!

Những ngày đầu tháng 6, không khí tuyển sinh tại các trường THCS CLC ở Hà Nội nóng hơn bao giờ hết. Trong sáng nay, trường THCS Cầu Giấy đã tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực. Từ 8h - 8h45, các em học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (ĐGNL) môn tiếng Việt; 9h15 - 10h, đánh giá năng lực môn Toán; 10h30 - 11h15 đánh giá năng lực môn tiếng Anh.

Nhiều năm nay, các trường CLC thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội như THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân hay THCS Nam Từ Liêm thường có tỷ lệ chọi rất cao. Mỗi học sinh phải cạnh tranh với khoảng 10-20 em khác, tùy từng năm để có được một suất học.

Ngày kiểm tra đánh giá năng lực của trường THCS Cầu Giấy năm 2026 được tổ chức tại 4 điểm thi: THCS Cầu Giấy, THCS Yên Hòa, THCS Trần Duy Hưng và Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Từ sớm, các phụ huynh và học sinh đã có mặt đông nghịt tại các điểm thi, chứng minh sức nóng của ngôi trường CLC này.

Học sinh tại điểm thi THCS Cầu Giấy. Nguồn video: Fanpage THCS Cầu Giấy

Phụ huynh tại điểm thi THCS Trần Duy Hưng

Phụ huynh tại điểm thi THCS Cầu Giấy

Được biết, Điểm ĐGNL của học sinh = điểm bài ĐGNL môn Toán + điểm bài ĐGNL môn tiếng Việt + điểm bài ĐGNL môn tiếng Anh

Điểm tuyển sinh = điểm ĐGNL + điểm tuyển sinh (nếu có)

Nguyên tắc tuyển sinh của trường THCS Cầu Giấy là chỉ tuyển những học sinh đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh và tham gia đủ 3 bài đánh giá năng lực, không vi phạm Quy chế trong kỳ đánh giá năng lực đến mức hủy kết quả đánh giá.

Điểm tuyển sinh được xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, điểm chuẩn vào trường được tính là điểm của học sinh cuối cùng theo chỉ tiêu.





Một số hình ảnh về trường THCS Cầu Giấy

Ngôi trường Công lập Chất lượng cao của Hà Nội, cơ sở vật chất cực kỳ xịn sò

Trường THCS Cầu Giấy được thành lập vào năm 2010, hiện hoạt động theo mô hình Chất lượng cao và song bằng quốc tế. Cụ thể, từ năm 2018, THCS Cầu Giấy là một trong 7 trường của thành phố Hà Nội thực hiện đề án thí điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - dạy hệ song bằng Cambridge.

Năm 2021, trường chuyển về đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Địa chỉ cũ của trường THCS Cầu Giấy tại 76 Trương Công Giai được bố trí làm địa điểm của Trường THCS Trương Công Giai.

Cơ sở mới của trường có tổng diện tích 8600m2. Với diện tích xây dựng 3.387 m2, trường có quy mô bao gồm 3 khối nhà với 1 tầng hầm và 5 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng là 21.123 m2 với 43 phòng học. Trường có 3 khoảng sân rộng, riêng sân thượng được thiết kế là hệ thống vườn sinh thái đa dạng. Ngoài ra trường có đầy đủ nhà thể chất, thư viện, hồ bơi, nhà ăn... phục nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.





Bảng thành tích chói mỗi mùa thi lớp 10

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2026, học sinh nhà trường đã ghi nhận 102 lượt đỗ vào các lớp chuyên. Cụ thể gồm 16 lượt đỗ chuyên Toán, 11 lượt đỗ chuyên Tin học, 31 lượt đỗ chuyên Vật Lý, 30 lượt đỗ chuyên Hóa học, 14 lượt đỗ chuyên Sinh học.

Trong kỳ thi lớp 10 năm 2025, điểm trung bình toàn trường là 26.49 điểm (xếp thứ nhất Thành phố), với điểm trung bình môn Toán là 9.00, môn Ngữ văn là 8.05 và môn tiếng Anh là 9.44 Trong đó, có 12 em HS đạt điểm 10 môn Toán học, 105 em HS đạt điểm 10 môn tiếng Anh và 18 em HS đạt 9 điểm trở lên môn Ngữ văn. Đặc biệt em Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 9A4, đã xuất sắc trở thành 1 trong 8 Thủ khoa của kì thi vào lớp 10 THPT công lập với tổng điểm 28,75.

Với kỳ thi lớp 10 chuyên, tổng số học sinh đỗ chuyên là 372 (chiếm tỉ lệ 87.32%) với 825 lượt; trong đó 4 Thủ khoa và 4 Á khoa. 399 lượt học sinh đỗ các trường THPT chuyên quốc gia (trực thuộc các trường đại học) gồm: 173 lượt học sinh đỗ trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm; 86 lượt học sinh đỗ chuyên Ngoại ngữ, 100 lượt học sinh đỗ Chuyên Khoa học Tự nhiên; 40 lượt học sinh đỗ Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Về kết quả thi vào các trường chuyên do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức: nhà trường ghi nhận 426 lượt học sinh trúng tuyển, trong đó có 203 lượt học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; 87 lượt học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ; 89 lượt học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An và 47 lượt học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Sơn Tây.

Cơ sở vật chất xịn sò, bảng thành tích học tập chói sáng, không khó hiểu khi mỗi mùa tuyển sinh, trường THCS Cầu Giấy lại "hot" đến vậy!

Tổng hợp