Trương Hồ Phương Nga bất ngờ tái xuất

Trương Hồ Phương Nga là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động giải trí.

Năm 2015, phòng CSĐT Công an TP.HCM đưa ra quyết định khởi tố với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2017, Phương Nga được tại ngoại và đến tháng 2/2019, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cô do quá trình điều tra bổ sung không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở cáo buộc hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoa hậu Phương Nga từng trả lời truyền thông, cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẽ cân nhắc.

Trương Hồ Phương Nga xinh đẹp trong mẫu váy của Nguyễn Tiến Truyển.

Vì vậy, sự xuất hiện lần này của cô gây nhiều bất ngờ và cả sự thú vị. Hoa hậu Phương Nga chia sẻ cô nhận lời tham gia show của NTK Nguyễn Tiến Truyển vì đã biết và theo dõi Truyển nhiều năm. “Mình biết Truyển từ khi Truyển đạt quán quân Project Runway 2015. Mình nhận thấy Truyển là người có lối cư xử nhã nhặn, có chí cầu tiến và rất nghiêm túc, dành nhiều tình cảm cho nghề. Hai chị em cũng có một thời gian tương tác với nhau trên mạng xã hội, mình có nhiều thiện cảm cũng như sự ủng hộ dành cho Truyển, nên khi Truyển ngỏ lời, mình không có lý do gì để từ chối".