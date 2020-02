Trường Giang kẹt tiền phải mượn khán giả vì Nhã Phương giữ toàn bộ tài sản

Tham gia chương trình truyền hình Chọn ngay đi - The best of all, Trường Giang đã tiết lộ những thông tin thú vị về cuộc sống hôn nhân với Nhã Phương.

Lần đầu tiên trên sóng truyền hình, Trường Giang tiết lộ hoàn cảnh đang bị "kẹt tiền" và ngỏ ý muốn mượn tiền khán giả có mặt ở trường quay. Lấy lý do là "từ khi lấy vợ xong không còn một cắc", nam MC đem đến tràng cười sảng khoái cho các vị khách mời. Tưởng chừng được khán giả cảm thông, MC Trường Giang "lặng im" với câu nói "lạnh như tiền" của khán giả: "Ai bảo anh lấy vợ" khiến cả trường quay cười vang dội vì khoái chí.

Trường Giang - Nhã Phương.

Ngoài ra, Trường Giang cũng tiết lộ doanh thu của phim Pháp Sư Mù do Huỳnh Lập đóng lên đến 60 tỷ với lợi nhuận 60 triệu. Đứng hình vài giây, Huỳnh Lập "hoảng hồn" với con số bất ngờ được Trường Giang nêu ra.

Trước đó không lâu, Trường Giang từng kể về cuộc sống với Nhã Phương như sau: "Không phải vì scandal mà trưởng thành, không phải vì có con nên phải trưởng thành mà vì đã đến lúc suy nghĩ của mình phải chín lên. Mình muốn làm cái gì cũng phải thực tâm thực lòng. Mình không ép mỗi ngày phải đi quay, mà mình đi quay vì thích, vì muốn cái game ấy phải hay nhất. Mình gần 40 tuổi rồi, mình không thể làm những việc vô nghĩa hay những việc mà mình không thích được. Mình cần phải làm tốt cái việc mà mình thích, để có thể truyền được cảm hứng đến cộng đồng".

Trường Giang ở chương trình "Chọn ngay đi".

Với chuyện chi tiêu hàng ngày, Trường Giang thật thà chia sẻ anh chẳng bao giờ phải tiêu gì. Vì luôn có một cô trợ lý do Nhã Phương thuê đi cùng, nữ diễn viên sẽ đưa tiền cho quản lý, khi Trường Giang tiêu gì thì sẽ do quản lý trả tiền, ví dụ như khi đi ăn hay xe hết xăng.