"Trường Ca Hành": Người yêu kém 7 tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba gầy trơ xương gò má, bị chê kém xa Cao Vỹ Quang

Bộ phim Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba - Ngô Lỗi đóng chính vừa công bố kế hoạch sản xuất đã gây tranh cãi dữ dội.

Nhiều ý kiến cho rằng Ngô Lỗi kém hơn Địch Lệ Nhiệt Ba đến 7 tuổi, so về ngoại hình lẫn tuổi tác đều không tương xứng.

Mới đây, khi loạt ảnh Ngô Lỗi diện trang phục cổ trang mà gầy đến mức lộ cả xương sườn, xương gò má bị rò rỉ, làn sóng chỉ trích Ngô Lỗi lại trở nên ầm ĩ hơn.

Nhiều khán giả cho rằng Ngô Lỗi quá gầy, không xứng đóng vai dũng sĩ người Đột Quyết.

Theo đó, nhiều người cho rằng Ngô Lỗi quá gầy, việc ép anh chàng đóng vai dũng sĩ mạnh mẽ người Đột Quyết là điều quá sức. Ngoài ra, Ngô Lỗi chỉ mới 21 tuổi, diễn xuất từ trước đến nay không được đánh giá cao, khi ekip sản xuất liều lĩnh đặt nam diễn viên đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba đã là điều không phù hợp.

Ngô Lỗi chỉ mới 21 tuổi, kém nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba đến 7 tuổi.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả so sánh Ngô Lỗi với Cao Vỹ Quang - người đóng cặp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư. Nếu Cao Vỹ Quang cao to, chững chạc thì Ngô Lỗi lại bị chê non nót, không đủ khí chất để đóng vai dũng sĩ tài giỏi.

Dẫu vậy, fan của Ngô Lỗi cũng ra sức bênh vực thần tượng với lý do nam diễn viên đã có phần rắn rỏi, mạnh mẽ hơn so với những dự án trước.

Trong Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại khiến cô phải giả trai lưu lạc giang hồ, tìm cách phục thù.

Trên đường lưu lạc, Lý Trường Ca gặp gỡ dũng sĩ người Đột Quyết là A Sử Na Chuẩn (Ngô Lỗi đóng). Cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi tráng.