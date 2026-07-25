Trương Bá Chi hận Triệu Vy thấu xương

Những ngày qua, mối quan hệ tay ba của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sau khi cha Tạ Đình Phong qua đời, Trương Bá Chi đã được trao quyền quản lý khối tài sản hơn 3.000 tỷ mà cố tài tử Tạ Hiền để cho 2 cháu trai thừa kế. Trong khi đó, Vương Phi ở bên Tạ Đình Phong hơn chục năm qua vẫn không thể đặt chân vào nhà họ Tạ làm dâu, càng không được Tạ Hiền nhắc tên trong di chúc. Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao về địa vị của Trương Bá Chi - Vương Phi trong nhà họ Tạ, bà Từ Lệ Linh - vợ ổng giám đốc kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Taiwan Glass - đã đăng đàn tố cáo Vương Phi là người phá hoại hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Thậm chí bà Từ Lệ Linh còn cho biết Vương Phi từng thuê người làm hại Trương Bá Chi. Đại diện của Vương Phi sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Đến sáng 24/7, tờ Sina cho biết người Trương Bá Chi hận nhất trong cuộc đời cô không phải Vương Phi hay Tạ Đình Phong mà là Triệu Vy. Ai ở showbiz Hoa ngữ cũng biết Vương Phi là "bạch nguyệt quang" trong lòng Tạ Đình Phong. Dù kết hôn với Trương Bá Chi, tài tử này vẫn luôn âm thầm dõi theo tình hình của Vương Phi. Năm 2008, mối quan hệ của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong lung lay vì minh tinh Vua Hài Kịch vướng scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy. Sau khoảng thời gian hàn gắn bất thành, cặp đôi đường ai nấy đi vào năm 2011. Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến Trương Bá Chi suy sụp, dù vậy nữ diễn viên vẫn tin rằng mình và Tạ Đình Phong có cơ hội tái hợp. Tài tử Tạ Hiền cũng nhiều lần khóc nghẹn, khuyên bảo Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi vì không muốn con đi vào vết xe đổ của mình, đồng thời để 2 cháu trai có gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, sự chen ngang của Triệu Vy đã phá nát mong ước về ngày hàn gắn với chồng cũ của ngọc nữ Hong Kong (Trung Quốc).

Trương Bá Chi oán hận Triệu Vy vì khiến cô không thể hàn gắn với Tạ Đình Phong. Ảnh: Weibo.

Trong lúc quay show truyền hình với Tạ Đình Phong, Triệu Vy đã liên tục kể chuyện của bạn thân Vương Phi. "Én nhỏ" thậm chí còn làm bà mai kết nối tình cảm lại cho cặp đôi sau khi Vương Phi ly hôn chồng, Tạ Đình Phong ly dị vợ. Dưới sự vun vén của Triệu Vy, Tạ Đình Phong - Vương Phi đã quay lại với nhau. Lúc xem được hình ảnh Tạ Đình Phong hôn Vương Phi tại nhà riêng của thiên hậu, Trương Bá Chi đã vô cùng suy sụp. Về sau, Tạ Đình Phong cũng nói rằng: "Nếu như không phải vì cô ấy (Triệu Vy - PV), tôi chưa chắc đã quay lại với Vương Phi thêm 1 lần nữa". Khi biết chuyện chính Triệu Vy đã giúp sức cho Vương Phi - Tạ Đình Phong tái hợp, Trương Bá Chi đã sinh lòng oán hận minh tinh Hoàn Châu Cách Cách. "Trương Bá Chi hận Triệu Vy thấu xương. Vì Triệu Vy ở bên rót mật vào tai, Tạ Đình Phong bất chấp cãi lời cha quay lại với Vương Phi, đến con cái cũng chẳng đoái hoài. Cũng vì Triệu Vy, Trương Bá Chi mới không cách nào hàn hắn với Tạ Đình Phong", nguồn tin tiết lộ với tờ Sina.

Dưới sự vun vén của Triệu Vy, Tạ Đình Phong đã chọn hàn gắn với Vương Phi, thay vì tái hợp với Trương Bá Chi. Ảnh: Sina.

Triệu Vy và Vương Phi là bạn thân lâu năm ở Cbiz. Ảnh: Sina.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong tác phẩm Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Lúc này, Tạ Đình Phong đã chia tay với Vương Phi. Năm 2006, Tạ Đình Phong quỳ gối cầu hôn Trương Bá Chi bên bờ biển. Hôn lễ của họ diễn ra kín đáo sau đó, chỉ có sự chứng kiến của vài người bạn, người thân trong gia đình không có mặt.

Tuy Tạ Đình Phong đã dành cho Trương Bá Chi 1 hôn lễ lãng mạn, song, tình cảm của họ chỉ kéo dài 5 năm. Năm 2011, 2 nghệ sĩ tuyên bố đường ai nấy đi. Họ có hai con trai chung là Lucas Tạ Chấn Hiên và Quintus Tạ Chấn Nam. Trương Bá Chi giành quyền nuôi con, trở thành mẹ đơn thân.

Cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong chỉ kéo dài 5 năm đã kết thúc. Ảnh: Sohu.

Đến năm 2014, Tạ Đình Phong tái hợp với Thiên hậu Vương Phi. Trên truyền thông, nam diễn viên khẳng định: "Cuộc đời này, tôi yêu nhất Vương Phi" . Phát ngôn của Tạ Đình Phong khiến công chúng thương cảm cho cuộc sống 1 mình nuôi con của Trương Bá Chi. Nhiều năm qua, tam giác tình ái Vương Phi - Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi tốn nhiều giấy mực của báo giới, và thu hút sự chú ý của dư luận.

Hậu đổ vỡ hôn nhân với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi cho biết trong tương lai cô sẽ không công khai chuyện tình yêu vì từng bị công chúng soi mói quá nhiều trong quá khứ. Nữ diễn viên coi đây là không gian riêng chỉ dành cho mình. Năm 2018, Trương Bá Chi sinh con thứ 3, nhưng không công khai danh tính cha của em bé. Về phía Tạ Đình Phong và Vương Phi, họ cũng không kết hôn. Tạ Đình Phong cho biết anh và bạn gái đều không thích sự trói buộc tình cảm về mặt luật pháp.

Tạ Đình Phong say đắm Vương Phi. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu