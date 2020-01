Trương An Xinh: "Vợ cũ gặp vợ mới rồi đi ăn cùng nhau có gì không ổn đâu nhỉ?"

Trong bức hình là Chi Bảo cùng mối quan hệ mới là bạn gái và mối quan hệ cũ là vợ cũ cùng con trai đang ngồi ăn, một buổi gặp gỡ vui vẻ. Nhiều người khen ngợi nhan sắc bạn gái kém tuổi của nam diễn viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh khi anh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng Chi Bảo đã vô duyên khi đưa bạn gái mới gặp vợ cũ và cố tình "dìm" người cũ về nhan sắc khi cô bạn gái mới trẻ trung thua anh 17 tuổi.

Bức hình gây nhiều tranh cãi trên MXH.

Trong một bài viết thể hiện quan điểm của mình về bức hình nhiều tranh cãi, Trương An Xinh, một người phụ nữ với những quan điểm sắc sảo, sẵn sàng bày tỏ chính kiến của mình đã viết:

"Không hiểu sao mọi người lại thấy cái chuyện vợ cũ gặp vợ mới và đi ăn cùng nhau không ổn nhỉ!

Nếu chia tay văn minh nhẹ nhàng vui vẻ, thì sau đó là bạn bè thoải mái được mà.

Với tư cách là người yêu cũ và vợ cũ, mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi gặp gỡ với các cô vợ mới và người yêu mới.

Thậm chí các em cãi nhau với chồng còn gọi mách mình.

Quý nhau cực.

Mà mình cũng già hơn, cũng hơn các em nhiều tuổi.

Khi hoàn toàn không còn tí tình yêu nào nữa, và cũng không hận thù, thì việc có với nhau 1-2 đứa con sẽ khiến người ta có cảm giác người thân, trao đổi tình hình con cái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tịnh không có chút sân si nào.

Chồng cũ và người yêu cũ người yêu mới của mình cũng biết nhau cả, gặp nhau bắt tay cười nói, thậm chí còn ngồi nhậu cùng.

Đó là do khi chia tay, họ đều chẳng oán trách gì mình, tiền bạc tình cảm đều đàng hoàng chẳng có gì khúc mắc.

Với lại họ 40-50 tuổi hết rồi, ai ép được họ, ai bảo được họ phải làm gì đâu. Toàn người thành đạt nữa, họ biết họ đang làm gì mà.

Có nhiều người nói chị vợ cũ nhìn cười gượng. Không phải đâu, mấy hình này chị ấy nhìn xinh hơn, nhẹ nhõm hơn lúc trước còn là vợ anh Bảo ấy chứ. Thần thái người ta thế, chứ tầm như chị ấy, làm việc cho công ty nước ngoài lâu năm, đi công tác nước ngoài suốt, ai bắt chị làm con rối được".

Doanh nhân Trương An Xinh bày tỏ quan điểm sau bức hình nhiều tranh cãi về mối quan hệ của người cũ và người mới diễn viên Chi Bảo.

Thể hiện quan điểm một cách rõ ràng về một mối quan hệ đã qua không còn vướng hận thù và có thể trở thành bạn bè là chuyện bình thường. Chị Trương An Xinh nhận được đông đảo ý kiến đồng tình về việc chia tay vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp. Như thế bên nào cũng là người được lợi. Trương An Xinh cũng nói về những mối quan hệ cũ mới bằng giọng điệu vui vẻ như thế này: "Chồng cũ và người yêu cũ, người yêu mới của mình cũng biết nhau cả, gặp nhau bắt tay cười nói, thậm chí còn ngồi nhậu cùng. Đó là do khi chia tay, họ đều chẳng oán trách gì mình, tiền bạc tình cảm đều đàng hoàng chẳng có gì khúc mắc".

Có nhiều người cho rằng trong tấm hình có vẻ vợ cũ Chi Bảo không vui và gượng gạo nhưng Trương An Xinh cũng nói rõ "thần thái người ta thế, chứ tầm như chị ấy, làm việc cho công ty nước ngoài lâu năm, đi công tác nước ngoài suốt, ai bắt chị làm con rối được".

Chi Bảo sau khi nhận được những ý kiến trái chiều đã viết: "Khó khăn lắm chúng ta mới giữ được một tình bạn. Và khi đã vượt qua những thời khắc khó khăn đó chúng ta càng trân trọng nhau phải không? Ai cũng có sai lầm, và ai cũng phải trả giá cho sai lầm của chính mình, không khác được! Vậy ta có cần phải thêm vô không? Dẫu biết rằng để hiểu và thương người khác là điều khó khăn nhất đời người nhưng nếu không như thế đời còn gì vui?".



Một mối quan hệ đã từng là tất cả và rồi một ngày đẹp trời sợi dây còn lại duy nhất nối với nhau chỉ là con cái. Sau đó, sẽ nên đối xử với nhau thế nào? Người ta nói rằng rất khó để là bạn bè, để như chưa từng có điều tồi tệ nào đã xảy ra, bởi phải có những vết nứt rất lớn mới phải dẫn đến kết cục chia tay nhau. Vậy làm sao có thể như chưa có chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể quên những đau buồn đã từng có?

Tất nhiên ai nói cũng có phần đúng nhưng chẳng có giới hạn cho một mối quan hệ trước đây là vợ chồng thì sau này nhất quyết không thể trở thành bạn bè. Điều tất yếu ai rồi cũng sẽ có mối quan hệ mới. Vậy nếu buông bỏ được hết khi chấm dứt, khi bạn biết làm mình nhẹ lòng và nhìn về tương lai thì bạn bè với nhau là điều hoàn toàn có thể và nếu thế thì tại sao không thể tiếp nhận cả những điều mới mẻ của đối phương?

Có người nói rằng ừ thì mới nhưng anh không nhất thiết phải thể hiện chúng trước mặt tôi. Hoặc nếu đôi bên cùng có người mới thì cuộc gặp sẽ trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, thực tế mối quan hệ này thứ còn lại duy nhất để kết nối họ với nhau chính là đứa con. Mối quan hệ mới của bố có liên quan đến con không, tất nhiên là có, vậy sự hiện diện của cô ấy là tất yếu trong mối quan hệ mới. Và họ xuất hiện cùng nhau, trong bữa ăn này hoàn toàn không phải vô tình.

Làm sao bạn có thể biết rằng vợ cũ của Chi Bảo không vui? Làm sao bạn biết được cô ấy cũng có thể đang có một mối quan hệ mới mẻ hạnh phúc? Đừng suy diễn bằng ánh nhìn của người ngoài cuộc, bởi khi họ đã xuất hiện cùng nhau ngay lúc này trong một tấm hình thì có lẽ những quá khứ cũ dù tốt đẹp hay đau thương đều đã lùi về dĩ vãng rồi.

Và còn gì tuyệt vời hơn nếu bố mẹ chia tay, con cái còn nhận được nhân đôi sự yêu thương từ bố mới, mẹ mới của mình. Vì thế, hãy thôi nghĩ rằng đã chia tay là kết thúc, là chấm hết. Có lẽ đó chỉ là một trạng thái dừng lại thôi, dừng lại một mối quan hệ này để chuyển sang một mối quan hệ khác tốt hơn trước. Như thế tất cả người trong cuộc đều cảm thấy thoái mái và người ngoài cuộc cũng thấy vui hơn, nếu họ biết bỏ đi ánh nhìn công kích, tò mò, độc đoán và đầy định kiến của chính mình.