Nữ YouTuber viết trên trang cá nhân: “Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy

Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy...

Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi ngưởi vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới.

Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: "Có sức khoẻ là có tất cả"

Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha”.

Hậu Hoàng thừa nhận bản thân đang trải qua nhiều cảm xúc đan xen, từ suy sụp đến hoang mang, chưa biết phải đối mặt với bệnh tật hay giữ tinh thần tích cực như thế nào. Cô cũng cho biết mới phát hiện bệnh được 2 ngày và vẫn khóc rất nhiều khi quyết định viết những dòng tâm sự này.

Trước đó, Hậu Hoàng được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh vui vẻ, hài hước và tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, thông tin nữ YouTuber gặp biến cố sức khỏe khiến đông đảo khán giả bất ngờ, gửi lời động viên và mong cô sớm ổn định tinh thần để bước vào hành trình điều trị.

Hiện những thông tin được chia sẻ chưa làm rõ thể ung thư máu cụ thể, giai đoạn bệnh cũng như kế hoạch điều trị của Hậu Hoàng.

Ung thư máu là bệnh gì?

Ung thư máu là cách gọi phổ biến của một nhóm bệnh ung thư liên quan đến các tế bào máu và hệ tạo máu. Những bệnh thường được nhắc đến gồm bệnh bạch cầu (leukemia), u lympho (lymphoma) và đa u tủy xương (multiple myeloma). Mỗi nhóm bệnh có đặc điểm, diễn tiến và phương pháp điều trị khác nhau.

Trong đó, bệnh bạch cầu thường bắt nguồn từ tủy xương, nơi sản xuất các tế bào máu. Khi những tế bào bất thường tăng sinh mất kiểm soát, chúng có thể lấn át quá trình tạo ra các tế bào máu khỏe mạnh, dẫn đến thiếu máu, giảm tiểu cầu hoặc suy giảm khả năng chống nhiễm trùng.

Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, kể cả người trẻ. Các triệu chứng ban đầu đôi khi không đặc hiệu, dễ bị nhầm với tình trạng mệt mỏi, nhiễm trùng hoặc những vấn đề sức khỏe thông thường.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư máu không nên bỏ qua

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ung thư máu cấp tính có thể biểu hiện qua nhiều dấu hiệu liên quan đến tình trạng suy giảm chức năng tạo máu. Một số triệu chứng đáng chú ý gồm:

Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao: Người bệnh có thể cảm thấy suy nhược, chóng mặt, hụt hơi khi vận động do thiếu máu.

Sốt dai dẳng hoặc nhiễm trùng tái diễn: Tình trạng sốt không rõ nguyên nhân, nhiễm trùng thường xuyên hoặc khó khỏi có thể liên quan đến sự bất thường của các tế bào bạch cầu.

Dễ bầm tím, chảy máu bất thường: Những vết bầm xuất hiện không rõ nguyên nhân, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc các chấm xuất huyết dưới da có thể là biểu hiện giảm tiểu cầu.

Nổi hạch bất thường: Hạch ở cổ, nách hoặc bẹn sưng kéo dài, đặc biệt khi không rõ nguyên nhân, cần được kiểm tra.

Sụt cân không chủ ý, đổ mồ hôi đêm: Giảm cân không giải thích được hoặc đổ mồ hôi nhiều về đêm cũng là những dấu hiệu cần lưu ý.

Đau nhức xương khớp: Một số người bệnh có thể xuất hiện đau xương hoặc đau khớp kéo dài.

Các biểu hiện trên không đồng nghĩa với việc một người mắc ung thư máu, bởi chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm nhiều dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đi khám thay vì tự suy đoán nguyên nhân.

Khi có dấu hiệu cảnh báo, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, làm xét nghiệm công thức máu và thực hiện thêm các kiểm tra cần thiết theo chỉ định. Nếu nghi ngờ ung thư máu, bác sĩ có thể yêu cầu xét nghiệm tủy xương, xét nghiệm miễn dịch hoặc di truyền để xác định chính xác thể bệnh.

Đáng lưu ý, hiện chưa có một dấu hiệu đơn lẻ hay phương pháp tự kiểm tra tại nhà nào đủ để xác định ung thư máu. Việc chẩn đoán cần dựa trên đánh giá chuyên môn và các xét nghiệm phù hợp.

Ung thư máu cũng không phải là một chẩn đoán đồng nghĩa với việc hết hy vọng. Tiên lượng và khả năng điều trị phụ thuộc vào loại bệnh, đặc điểm sinh học, tuổi, sức khỏe tổng thể và đáp ứng điều trị. Những tiến bộ trong hóa trị, điều trị nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và ghép tế bào gốc đã mở ra thêm nhiều cơ hội cho người bệnh.

Với những trường hợp có biểu hiện chảy máu nhiều, khó thở, ngất hoặc sốt cao kèm tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng, cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

(Nguồn tham khảo: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương)