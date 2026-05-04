Danh hiệu cô đạt được không chỉ là sự ghi nhận về nhan sắc, mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và một lối sống tích cực được vun đắp qua nhiều năm.

Ít ai biết rằng, trước khi bước lên sân khấu của Mrs Earth Vietnam 2026, Hồng Mến từng là cựu sinh viên của Học viện Hậu Cần và Cao đẳng Du lịch, hai môi trường đào tạo đề cao tính kỷ luật, sự thích nghi và kỹ năng thực tiễn. Chính nền tảng này đã góp phần hình thành nên một Hồng Mến điềm tĩnh, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt, những yếu tố quan trọng giúp cô tỏa sáng trong các phần thi đòi hỏi bản lĩnh.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 2, Hồng Mến còn chinh phục ban giám khảo và khán giả với giải thưởng phụ “Người đẹp tài năng”. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự đa dạng trong năng lực của cô không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chiều sâu về kỹ năng và sự thể hiện. Phần thi tài năng của cô được đánh giá cao bởi sự chỉn chu, cảm xúc và tính cá nhân rõ nét. Hành trình của Hồng Mến không phải là câu chuyện “một bước thành sao”.

Trước đó, cô từng tham gia Mrs Grand Vietnam 2023, một trải nghiệm giúp cô tích lũy kinh nghiệm sân khấu, hiểu rõ hơn về bản thân cũng như những yêu cầu khắt khe của các cuộc thi nhan sắc dành cho phụ nữ trưởng thành. Chính những lần thử sức trước đó đã trở thành bàn đạp để cô trở lại mạnh mẽ và hoàn thiện hơn tại Mrs Earth Vietnam 2026. Ở thời điểm hiện tại, Hồng Mến đang làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn duy trì lối sống kỷ luật, đặc biệt là việc tập luyện yoga trong nhiều năm.

Yoga không chỉ giúp Hồng Mến giữ được vóc dáng cân đối mà còn mang lại sự cân bằng nội tâm. Điều này thể hiện rõ qua phong thái nhẹ nhàng, tự tin và khả năng kiểm soát cảm xúc của cô trên sân khấu. Ở cô, người ta không chỉ thấy vẻ đẹp hình thể mà còn cảm nhận được sự an nhiên và nội lực, yếu tố ngày càng được đề cao trong các cuộc thi nhan sắc hiện đại. Danh hiệu Á hậu 2 Mrs Earth Vietnam 2026 của Hồng Mến vì thế không đơn thuần là một chiếc vương miện hay dải băng.

Đó là dấu mốc cho hành trình trưởng thành, là sự công nhận cho một người phụ nữ biết mình là ai, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân. Câu chuyện của cô mang đến một thông điệp rõ ràng: Vẻ đẹp bền vững không đến từ may mắn, mà được xây dựng từ kỷ luật, trải nghiệm và một tinh thần không bỏ cuộc.