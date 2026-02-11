Trước Tết, nhà nào cũng tích sẵn món này trong bếp: Người xưa coi là “bùa giữ lộc”, giờ nhiều người quá coi thường

Trong mâm cơm Tết của người Việt, bên cạnh bánh chưng, giò chả hay gà luộc, còn có một món tưởng chừng rất phụ nhưng lại xuất hiện âm thầm trong hầu hết căn bếp: dưa món (hoặc dưa kiệu, dưa hành tùy vùng miền).

Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn món này từ trước Tết để ăn kèm các món chính. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, dưa muối ngày Tết không chỉ giúp chống ngấy mà còn mang ý nghĩa giữ sự cân bằng, tượng trưng cho việc giữ tài lộc và sự hài hòa trong gia đình.

Vì sao người xưa coi dưa muối là món “giữ lộc”?

Trong ẩm thực truyền thống, các món muối chua được xem là biểu tượng của sự tích trữ và bền lâu. Người xưa quan niệm những món ăn có thể bảo quản dài ngày thường mang ý nghĩa giữ gìn của cải, tránh thất thoát.

Ngoài ra, vị chua nhẹ của dưa muối được xem là yếu tố giúp cân bằng với các món nhiều đạm, nhiều dầu mỡ trong mâm cơm Tết. Sự cân bằng này theo quan niệm dân gian tượng trưng cho cuộc sống ổn định, ít biến động trong năm mới.

Ảnh minh họa

Ý nghĩa phong tục ẩn sau những nguyên liệu quen thuộc

Dưa món thường được làm từ củ cải, cà rốt, đu đủ xanh hoặc hành, kiệu… Những loại rau củ này trong quan niệm dân gian tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển.

Quá trình muối dưa cũng mang ý nghĩa tích lũy và chờ đợi. Người xưa thường chuẩn bị dưa từ rất sớm, xem đây là bước khởi đầu cho việc chuẩn bị Tết chu đáo, tượng trưng cho sự vun vén, lo toan cho gia đình.

Món ăn giúp cân bằng bữa cơm ngày Tết

Ẩm thực ngày Tết thường nhiều món đậm vị như thịt kho, giò chả hay các món chiên rán. Dưa muối với vị chua thanh, giòn nhẹ được xem là món giúp bữa ăn dễ chịu hơn, tránh cảm giác ngấy.

Trong quan niệm truyền thống, mâm cơm đủ đầy không chỉ nằm ở số lượng món mà còn phải đạt sự hài hòa về khẩu vị. Dưa muối chính là chi tiết giúp hoàn thiện sự cân bằng đó.

Vì sao nhiều gia đình hiện đại dần xem nhẹ món ăn này?

Ngày nay, nhiều gia đình lựa chọn mua sẵn đồ ăn hoặc thay thế dưa muối bằng các món ăn kèm hiện đại. Việc tự làm dưa tại nhà – vốn cần thời gian và kinh nghiệm – cũng ít phổ biến hơn trước.

Không ít người trẻ chỉ xem dưa muối là món ăn phụ, trong khi với thế hệ lớn tuổi, đây lại là món gắn liền với ký ức Tết và nét văn hóa gia đình.

Khi món ăn giản dị trở thành biểu tượng sum vầy

Ảnh minh họa

Đối với nhiều người, hình ảnh hũ dưa được chuẩn bị từ những ngày cuối năm là dấu hiệu Tết đang đến rất gần. Món ăn này thường xuất hiện trong hầu hết bữa cơm ngày Tết, từ bữa cơm cúng đến bữa ăn sum họp gia đình.

Không cầu kỳ hay đắt đỏ, dưa muối vẫn giữ vị trí riêng trong văn hóa ẩm thực Tết, như lời nhắc về sự giản dị, đủ đầy và tinh thần vun vén cho gia đình.

Giữ nét truyền thống giữa nhịp sống hiện đại

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, những món ăn truyền thống như dưa muối không chỉ mang giá trị ẩm thực mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ. Dù cách chế biến và thói quen sinh hoạt thay đổi, nhiều gia đình vẫn duy trì món ăn này như một phần ký ức Tết.

Giữa vô vàn món ngon hiện đại, dưa muối vẫn âm thầm xuất hiện trong căn bếp ngày Tết, mang theo mong ước về sự hài hòa, ổn định và đủ đầy cho năm mới.