Trước Tết Nguyên đán, tôi chân thành khuyên bạn sắm 5 món đồ này: Đảm bảo 100% hài lòng không có nhưng!

1. Set đồ trang trí Tết

Trong dịp Tết, mọi người đều cầu mong gia đình của mình gặp được nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Vì vậy, những phụ kiện treo may mắn được rất nhiều người quan tâm và chọn mua vì màu sắc đỏ, vàng của chúng tượng trưng cho sự may mắn, cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng.

Bạn có thể sử dụng các loại đèn lồng, phụ kiện trang trí như giấy dán, câu đối... để trang trí Tết cho ngôi nhà hoặc những túi tiền vàng, thỏi vàng, bao lì xì… để treo lên những cành mai, cành đào. Đặc biệt, để ngôi nhà có được nét đặc trưng của Tết truyền thống, bạn có thể treo một chùm pháo đỏ trước cửa, mang lại không khí nhộn nhịp, vui tươi, thấy được Tết về trên khắp mọi nẻo đường.

Trên thị trường hiện nay bán rất nhiều set trang trí Tết có sẵn với giá cả chỉ từ 150.000 đồng trở lên/set.

2. Cây trưng Tết

Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn ngôi nhà mình rực rỡ sắc xuân, tràn đầy may mắn và tài lộc. Thay vì tốn kém cho những chậu cây thật dễ tàn, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cây giả trang trí với giá cả phải chăng, vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp và ý nghĩa phong thủy cho ngày Tết.

Hiện nay giá các sản phẩm này trên thị trường không quá đắt, chỉ từ khoảng 250.000 đồng là bạn đã có thể sở hữu cho mình 1 cây trưng ngày Tết rất đẹp rồi.

3. Câu đối đỏ

Nếu như trước đây, những câu đối đỏ thường được viết bằng tay trên chất liệu giấy thì ngày nay, câu đối đỏ có nhiều lựa chọn hơn từ các loại được in máy, thêu,... trên nhiều chất liệu. Câu đối đỏ là một vật dụng trang trí truyền thống ngày Tết với các vị trí treo trang trọng như hai bên ban thờ, phòng khách, cửa chính ngôi nhà,... Với những câu nói mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, câu đối đỏ thực sự là một vật dụng trang trí không thể thiếu cho một ngôi nhà dịp Tết.

Không chỉ thế, ngoài ý nghĩa khẳng định nét đẹp của văn hóa dân tộc, câu đối đỏ là lời chúc Tết mà gia chủ muốn gửi gắm vào đấy để cầu mong cho gia đình mình cả năm phát tài phát lộc. Vì thế mà việc treo câu đối trong nhà giờ đã trở nên phổ biến nhiều hơn. Và người ta cũng dễ dàng tìm mua câu đối ở các chợ chứ không cần xin câu đối của ông đồ như xưa nữa.

4. Cây tài lộc

Cây tài lộc hay còn gọi là cây đá quý phong thủy, biểu tượng của sự may mắn và sung túc. Vừa làm tăng thêm sự đẹp mắt mà lại còn hút tài lộc vào nhà, cải thiện sức khỏe, giúp gia đình êm ấm và còn nhiều lợi ích khác.

Ngày nay, cây tài lộc là món đồ trang trí ngày Tết phổ biến. Hầu hết các loại cây tài lộc đều được làm từ tiền giấy, tiền xu hoặc giấy trang trí sặc sỡ. Đặt một chậu tài lộc trên bàn thờ gia tiên hay bàn tiếp khách sẽ giúp không gian thêm phần ấm cúng.

5. Các loại dây trang trí may mắn

Dây may mắn với sợi chỉ đỏ thường khắc kèm các từ cầu mong may mắn, phát tài cũng là một món đồ trang trí được khá nhiều gia đình ưa dùng. Những dây trang trí với màu sắc sặc sỡ được mô phỏng theo nhiều hình dáng đặc trưng của ngày Tết như các đồng xu may mắn, câu đối, cây nêu, bánh chưng hay phong bao lì xì.

Chúng thích hợp treo ở các ô cửa sổ, treo bên cạnh câu đối, đặt kèm trên mâm ngũ quả và là một phần không thể thiếu trên những cây đào, cây mai, cây quất của người Việt Nam trong mỗi dịp Tết. Chỉ với giá thành rất rẻ, những dây trang trí này được bày bán rất nhiều ở các vỉa hè hay các cửa hàng tạp hóa hoặc các sàn thương mại điện tử.