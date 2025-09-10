Trái tim là cơ quan duy nhất không bao giờ được nghỉ ngơi, ngay cả khi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng bộ phận này lại rất dễ tổn thương và mắc bệnh tật. Nhiều người đang vô tình “hành hạ” nó bằng những thói quen trước giờ đi ngủ chứ không riêng gì việc thức khuya hay ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động...

Nếu không muốn sớm nằm trong bệnh viện vì bệnh tim mạch, có 4 thói quen trước khi đi ngủ bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt:

1. Mang theo cảm xúc tiêu cực lên giường

Khi đi ngủ trong trạng thái lo âu, buồn bực hoặc giận dữ, hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt, khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp dao động. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, các hormone căng thẳng như cortisol sẽ phá vỡ cân bằng nội tiết, gây rối loạn giấc ngủ, làm tim phải hoạt động quá tải ngay cả trong lúc nghỉ ngơi. Lâu dần, thành mạch máu bị tổn thương, nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch ngày càng cao.

Ảnh minh họa

Nói cách khác, việc ôm giữ cảm xúc tiêu cực trước khi ngủ không chỉ khiến bạn mất ngủ mà còn âm thầm bào mòn trái tim và sức khỏe tổng thể.

2. Ăn đêm, ăn vặt trước khi ngủ

Nhiều người có thói quen ăn khuya hoặc vừa nằm vừa nhấm nháp bánh kẹo, đồ chiên rán trước khi ngủ. Nghe qua tưởng chỉ hại dạ dày nhưng thực chất cũng làm tim quá tải. Khi cơ thể nạp vào một lượng lớn calo, đặc biệt là đường và chất béo từ đồ ngọt, đồ chiên rán, quá trình trao đổi chất vốn chậm vào ban đêm sẽ không kịp xử lý.

Kết quả là đường huyết tăng cao, mỡ máu hình thành, mỡ nội tạng tích tụ và khiến máu đặc hơn. Tim vì thế phải bơm với áp lực lớn hơn, lâu dài dễ dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Không chỉ vậy, cân nặng tăng nhanh do ăn đêm cũng khiến tim phải gồng mình gánh vác một cơ thể ngày càng nặng nề.

Ảnh minh họa

3. Hút thuốc trước khi ngủ

Hút thuốc vốn đã hại tim, nhưng nếu hút ngay trước khi ngủ thì tác động còn nguy hiểm hơn. Nicotine làm tim đập nhanh, mạch máu co lại, huyết áp tăng cao. Carbon monoxide trong khói thuốc lại chiếm chỗ oxy trong máu, khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể.

Đồng thời, hút thuốc làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ bất ngờ. Thói quen này cũng khiến giấc ngủ bị rối loạn, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, tim càng thêm quá tải.

4. Uống nước ngọt hoặc bia rượu

Ảnh minh họa

Một cốc nước lọc ấm trước khi ngủ có lợi cho tim, nhưng nếu thay bằng nước ngọt hay rượu bia thì tác hại lại gấp bội. Nước ngọt chứa nhiều đường và chất phụ gia khiến đường huyết tăng cao, gan phải hoạt động hết công suất để xử lý, từ đó kéo theo rối loạn chuyển hóa và nguy cơ bệnh tim. Rượu bia ban đầu có thể gây cảm giác dễ ngủ, nhưng thực tế lại kích thích thần kinh, làm nhịp tim tăng nhanh và gây rối loạn nhịp.

Ngoài ra, rượu bia còn khiến cơ thể mất nước, ngủ chập chờn, sáng dậy mệt mỏi, về lâu dài làm tổn thương tim, gan và hệ tuần hoàn. Về lâu về dài gây ra rất nhiều tác hại cho sức khỏe, nhiều cơ quan trong cơ thể chứ không chỉ trái tim.