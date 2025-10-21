Trúng Vietlott gần 37 tỷ đồng, người đàn ông báo tin làm cả nhà thức trắng đêm vì vui

Theo thông tin từ VTC News, ngày 20/10, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.253 trị giá 36,7 tỷ đồng cho anh N.V.M ở Thanh Hóa.

Theo Vietlott, anh M. là chủ thuê bao Viettel, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, với thói quen mua 3 – 4 vé mỗi ngày và chọn số ngẫu nhiên.

Dãy số trúng thưởng lần này cũng là một trong những dãy số được anh chọn ngẫu nhiên trong ngày. Khi đang di chuyển trên đường, anh M. nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chưa để ý đến số tiền trúng.

Về đến nhà, anh M. kiểm tra lại tin nhắn và dãy số trúng thưởng, lúc đó mới biết mình đã trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55.

Anh N.V.M và anh P.Đ.L. Ảnh: Vietlott.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh M. cho biết: “Lúc đấy, tôi không kiềm nổi xúc động vì vui nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết, chỉ đến sáng hôm sau, khi nhận được thông báo trên fanpage chính thức và gọi lên tổng đài kiểm tra thì tôi mới chính thức thông tin đến gia đình. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”.

Với số tiền trúng thưởng, đầu tiên anh sẽ chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, sau đó sẽ cân đối chi tiêu để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình và dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Ngoài ra, Vietlott cũng đã trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số 209, trị giá 10,2 tỷ đồng, cho anh P.Đ.L – một người dân sinh sống tại tỉnh Hà Tĩnh.

Anh L. hiện làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương. Kỳ quay số mà anh trúng diễn ra vào trưa thứ Bảy, tuy nhiên do thường xuyên tham gia chơi và từng trúng nhiều giải nhỏ, anh không để ý đến tin nhắn thông báo trúng thưởng.

Theo lời kể của anh L., tối hôm đó anh đi ăn uống cùng bạn bè nên cũng không kiểm tra kết quả. Sáng hôm sau, khi lướt Facebook và thấy thông tin có người trúng giải độc đắc, anh mới mở ứng dụng Vietlott để kiểm tra và bất ngờ phát hiện chính mình là người may mắn đó.

Anh sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng để mở rộng kinh doanh và chia sẻ may mắn đến cộng đồng

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, hai người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.V.M có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 3,6 tỉ đồng và anh P.Đ.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.