Trung vệ Pique đến nhà Shakira bằng lối đi riêng

Hola đưa tin Shakira tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai Milan tại nhà riêng ngày 23/1. Bữa tiệc có nhiều bạn bè và thành viên trong gia đình. Pique cũng có mặt để ăn tiệc cùng hai con.

Nguồn tin cho biết Pique xuất hiện một ngày trước sinh nhật con trai nhưng không ra mặt. Shakira đồng ý cho bạn trai cũ vào bằng cổng phụ để tránh sự chú ý của truyền thông. Pique sang nhà người yêu cũ nhờ lối đi riêng từ hàng xóm - cũng chính là bố mẹ ruột của Pique.

Shakira đồng ý gặp lại Pique vì các con.

Hồi tháng 10, Shakira và Gerard Pique có mặt tại sân vận động ở Valencia (Tây Ban Nha) để cổ vũ con trai Milan thi đấu bóng chày. Trên khán đài, Shakira và Pique ngồi xa nhau. Họ lúng túng mỗi khi chạm mặt. Trước ống kính máy ảnh, Shakira nở nụ cười tươi còn Pique tỏ vẻ khó chịu.

Hiện thông tin về mối quan hệ giữa Pique và Shakira thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Giữa tháng 1, người hâm mộ đứng dưới nhà ngôi sao gốc Latin để thể hiện tình cảm với idol. Họ bật ca khúc Shakira viết về Pique hậu chia tay là Out of Your League để ủng hộ nữ ca sĩ. Shakira đứng trên ban công nhà để cảm ơn người hâm mộ.

Trong ca khúc BZRP Music Session #53, Shakira viết nhiều câu mỉa mai Pique ngoại tình. Giọng ca Waka Waka cũng nhắc đến bạn gái 23 tuổi của bạn trai cũ bằng từ ngữ xem thường.

Sau 11 năm sống không hôn thú, Shakira quyết định chia tay Pique hồi tháng 6 do nam cầu thủ ngoại tình. Shakira cho biết cô tuyệt vọng khi phát hiện Pique có người phụ nữ khác. Cô như người chết đuối, vùng vẫy giữa biển khơi sau vụ việc.

Shakira gặp mặt người yêu cũ trên khán đài hồi tháng 10.

Trong cuộc phỏng vấn của Hola, Shakira khẳng định trung vệ tuyển Tây Ban Nha từng đưa người tình về nhà. Cô phát hiện bạn trai ngoại tình khi phát hiện lọ mứt dâu bị người khác ăn. Shakira khẳng định người lạ dùng nó vì chồng, con của cô không thích món ăn này.



Hiện, hai con sống cùng Shakira. Giọng ca La La La có kế hoạch đưa các con sang Mỹ định cư. El Periodico đưa tin Pique hoàn toàn có thể thăm hai con bất kỳ lúc nào. Trung vệ và người yêu cũ cũng thỏa thuận chi phí nuôi con trong buổi đàm phán.