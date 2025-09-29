Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho thanh niên

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có sự chứng kiến của nhiều đại diện cấp cao từ các cơ quan Đảng, đoàn thể và lãnh đạo hai bên. Về phía Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành. Về phía Grab, buổi lễ có sự tham dự của ông Alex Hungate, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vận hành Tập đoàn Grab; ông Yee Wee Tang, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Grab; và ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình và hoạt động thiết thực, tập trung vào ba trọng tâm: trang bị kiến thức số, nâng cao kỹ năng số, và đồng hành cùng thanh niên – sinh viên trong các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện.

Trước hết, các chương trình truyền thông và hoạt động cộng đồng sẽ giúp sinh viên, thanh niên tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ, từ đó thúc đẩy nhận thức về các chủ đề như giao thông thông minh, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số. Song song, Grab sẽ mang đến các giải pháp công nghệ và dịch vụ tiện ích nhằm hỗ trợ sinh hoạt, học tập và công việc hằng ngày của sinh viên.

Một trọng tâm khác là việc nâng cao kiến thức và kỹ năng số cho thế hệ trẻ. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, buổi trò chuyện định hướng nghề nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu và môi trường làm việc trong ngành công nghệ. Ngoài ra, sinh viên các ngành thương mại điện tử, công nghệ, kinh doanh sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế môi trường làm việc tại Grab Việt Nam, tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia trong ngành.

Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành cùng sinh viên như "tiếp sức mùa thi", sự kiện ngày tựu trường, hay các chương trình giao lưu văn hóa – thể thao cũng sẽ được triển khai. Đặc biệt, Grab và Hội Sinh viên Việt Nam sẽ cùng phát động các chiến dịch tình nguyện, khuyến khích sinh viên chung tay tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh: "Hội Sinh viên Việt Nam luôn coi việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Sự hợp tác với Grab Việt Nam sẽ mang lại lợi ích thiết thực, tạo nền tảng vững chắc để sinh viên Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh, tự tin và hội nhập."

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, khẳng định: "Grab cam kết hướng tới một tương lai nơi mọi người dân Việt Nam đều có thể tiếp cận cơ hội trong nền kinh tế số. Hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ là sự đồng hành với thế hệ trẻ, mà còn là đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức, xây dựng một Việt Nam số vững mạnh."

Trong nhiều năm qua, Grab đã triển khai các sáng kiến hỗ trợ giáo dục, nổi bật là chương trình học bổng GrabScholar, mang đến 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Grab cũng tích cực tham gia các hoạt động tư vấn chuyên môn, tài trợ các cuộc thi kinh doanh – tiếp thị tại trường đại học, và đồng hành cùng sinh viên trong mùa tựu trường hay mùa thi.

Thỏa thuận hợp tác lần này nối tiếp chuỗi hoạt động Grab đồng hành cùng chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Trước đó, Grab đã ký kết biên bản ghi nhớ với thành phố Huế và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao thông và du lịch.

Sự hợp tác giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam không chỉ hướng đến việc nâng cao kỹ năng số cho thế hệ trẻ, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng thanh niên, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.