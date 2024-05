Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957; quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Đại tướng Tô Lâm tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, sau đó về công tác, trải qua nhiều vị trí công tác tại Cục bảo vệ Chính trị I (Tổng Cục An ninh, Bộ Công an). Từ 2006 – 2010, ông làm Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I (Bộ Công An). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (từ 1/2011); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII (từ 1/2016). Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2016. Ông được phong quân hàm Thượng tướng tháng 9/2014.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII (1/2016 - 1/2021), khóa XIII (từ 1/2021); Bộ trưởng Bộ Công an (từ 4/2016). Ông được phong quân hàm Đại tướng tháng 1/2019. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.