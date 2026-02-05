Bất ngờ thưởng Tết: Có người từng nhận ngang 72 cây vàng

Ảnh minh họa

Theo số liệu được báo cáo và công bố chính thức, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 đạt bình quân 8,69 triệu đồng/người . Đây là mức thưởng cao nhất được ghi nhận trong vòng 5 năm trở lại đây. Năm nay, dữ liệu tổng hợp từ hơn 50.000 doanh nghiệp trên cả nước cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt của thu nhập người lao động sau giai đoạn biến động. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích sự tương quan giữa tiền lương, thưởng và thực tế kỳ vọng của người lao động, bức tranh tài chính cuối năm bộc lộ nhiều gam màu đa dạng.

THƯỞNG TẾT VÀ LƯƠNG BÌNH QUÂN 5 năm 2022-2026

Sau giai đoạn chững lại vào năm 2022 và đi ngang năm 2024, mức thưởng Tết bình quân đã có sức bật mạnh mẽ. Năm 2026 ghi nhận con số kỷ lục 8,69 triệu đồng/người , tăng trưởng 13% so với năm trước. Đây là tín hiệu vui cho thấy sức khỏe của các doanh nghiệp đang dần hồi phục sau những biến động kinh tế.

Song hành với thưởng Tết, mức lương bình quân năm cũng duy trì đà tăng ổn định qua 5 năm, từ 7,54 triệu đồng (2022) lên 9,76 triệu đồng (2026). Đường xu hướng đi lên vững chắc này phản ánh nỗ lực điều chỉnh thu nhập cơ bản để bù đắp trượt giá và cải thiện đời sống người lao động.

Có thể thấy, khoảng cách giữa mức thưởng Tết bình quân đang dần được thu hẹp với mức lương bình quân năm, nhờ tốc độ tăng trưởng thưởng Tết năm 2026 (13%) cao hơn tốc độ tăng lương (10%).

Bên cạnh mức bình quân, những con số thưởng Tết "khủng" luôn là tâm điểm chú ý. Năm 2024 từng chứng kiến kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Long An với mức thưởng 5,68 tỷ đồng (tương đương gần 72 cây vàng thời điểm đó).

Năm 2026, mức thưởng cao nhất ghi nhận là 1,84 tỷ đồng tại TP.HCM. Tuy nhiên, năm nay do giá vàng tăng cao (~180 triệu đồng/lượng), mức thưởng 1,84 tỷ đồng chỉ tương đương khoảng 10,2 cây .

Góc nhìn bất ngờ từ 140 người lao động

Để góp thêm một góc nhìn đa dạng, chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát online nhỏ trong 7 ngày (kết thúc vào 12h trưa 4/2/2026). Khảo sát được thực hiện ngẫu nhiên, ẩn danh và không thu thập dữ liệu định danh cá nhân, tập trung vào 6 vấn đề chính: (1) Trạng thái thông tin về thưởng Tết

(2) Mức thưởng (đã) thực nhận hoặc dự đoán

(3) Ước tính so sánh mức thưởng với năm 2025

(4) Cảm xúc chủ đạo khi nhận thưởng Tết

(5) Kế hoạch sử dụng tiền thưởng Tết 2026

(6) Ngành nghề làm việc

Mức thực nhận/dự đoán

Do thời điểm thực hiện khảo sát là cuối tháng 1 đầu tháng 2/2026, hầu hết thông tin thưởng Tết chính thức ít xuất hiện trên truyền thông, cho thấy thực tế việc triển khai thưởng Tết có thể chưa triển khai ở đa số đơn vị, doanh nghiệp. Vì vậy, phần lớn câu trả lời phản ánh sự kỳ vọng hoặc dự đoán dựa trên tình hình kinh doanh (tính đến 4/2).

Trong số này, chỉ vỏn vẹn 5% số người tham gia lạc quan tin rằng mình sẽ nhận mức thưởng đột biến (trên 3 tháng lương). Phần còn lại, đa số người lao động (chiếm 45% ) vẫn giữ tâm thế thực tế với mức dự báo phổ biến là "1 tháng lương" (tháng lương thứ 13). Tuy nhiên, bức tranh thưởng Tết không hoàn toàn mang "màu hồng" khi có tới 33% phản hồi rơi vào nhóm nhận thưởng thấp (dưới 1 tháng lương) hoặc thậm chí tin là "Chắc chắn không có" / "Không áp dụng".

Ảnh minh họa Tết ở Huế do Gemini AI vẽ

Cảm xúc chủ đạo

Chính sự "vắng bóng" thông tin chính thức (ở thời điểm làm khảo sát) cộng với những lo toan thường nhật đã tác động đến tâm lý người lao động. Khi được hỏi về cảm xúc chủ đạo về thưởng Tết dịp Tết này, đa số không phải "Hào hứng" hay "Hài lòng" (chiếm 14%), mà "Lo lắng, áp lực" và trạng thái "Bình thường" mới là hai gam màu chủ đạo bao trùm, chia nhau vị trí dẫn đầu với tỷ lệ lần lượt là 33% và 34%.

Bên cạnh đó, là gần 1/5 số người được hỏi (19%) chọn đáp án "Thất vọng, chán nản" (khi bày tỏ suy nghĩ về thưởng Tết 2026). Điều này cho thấy với nhiều người, cái Tết năm nay mang nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền hơn là niềm vui sum họp đơn thuần. Nhưng cũng cần lưu ý lại, đây chỉ là tỷ lệ trong 140 người trả lời khảo sát, phản ánh rằng có xu thế tâm lý này trong thực tế, nhưng không có tính đại diện cho hàng triệu người lao động (cần một khảo sát quy mô rất lớn).

Dự định chi tiêu

Về kế hoạch chi tiêu tiền thưởng Tết, trong 140 phản hồi, xuất hiện những tỷ lệ khá thú vị. "Tiết kiệm" là ưu tiên thứ hai (30%), chỉ ngay sau nhu cầu mua sắm Tết (34%). Điều này phần nào phản ánh tâm lý vừa là "phòng vệ","giữ an toàn" của người lao động trước rất nhiều biến động xã hội trên thế giới nói chung, thị trường tài chính toàn cầu nói riêng.

Một con số biết nói khác là 27% người tham gia chọn dùng tiền thưởng để "Trả nợ" . Điều này phản ánh một thực tế với nhiều người, tiền thưởng Tết không phải là khoản thặng dư lớn, mà là một giải pháp giảm bớt những gánh nặng tài chính tồn đọng từ năm cũ. Nhưng cũng cần lưu ý thêm, trong câu hỏi về dự định chi tiêu, người khảo sát được chọn nhiều đáp án, nên mỗi lựa chọn có tỷ lệ cao là điều khá dễ hiểu.

Ảnh minh họa Tết ở TP.HCM do Gemini AI vẽ