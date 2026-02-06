Tại Hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Cục Thuế tổ chức ngày 15/1, cơ quan Thuế đã giải đáp nhiều thắc mắc cho hộ kinh doanh trong lĩnh vực thuế. Đặc biệt, trong thời gian đầu chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn bối rối, bỡ ngỡ.

Một hộ kinh doanh đã đặt câu hỏi như sau: “Gia đình chúng tôi kinh doanh và sản xuất bán lẻ bánh mì. Đối tượng khách hàng của chúng tôi là các cháu học sinh cấp 1, cấp 2. Đơn hàng các cháu thường mua có giá trị nhỏ, dao động từ 5.000 đến 25.000 đồng. Ngành hàng của chúng tôi có lợi nhuận vào khoảng 10-15% doanh thu.

Vậy chưa nói đến thuế, chi phí cho từng lần xuất hóa đơn điện tử là từ 500-1.000 đồng cho mỗi đơn hàng là quá cao, thậm chí cao hơn cả số thuế phải nộp”, hộ này cho biết.

Hộ kinh doanh bánh mỳ này nói, mặc dù muốn tuân thủ pháp luật, nhưng hộ gặp phải tình cảnh hết luôn cả lãi, âm luôn cả vốn mà không thể tăng giá bán.

Tại Hội thảo, hộ kinh doanh này về việc cơ quan Thuế có chính sách cụ thể về hóa đơn điện từ dành cho những ngành hàng bán lẻ có doanh thu thấp, số lượng hóa đơn nhiều, đối tượng khách hàng gần như không thể cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ nhưng thuộc nhóm bắt buộc phải xuất hóa đơn.

Với những khó khăn trên, Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét về việc lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từng lần có giá trị nhỏ.

Đồng thời, Cục sẽ giao cơ quan Thuế hướng dẫn người nộp thuế tiếp cận các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử để có thông tin về các gói giải pháp hóa đơn miễn phí.

Hộ kinh doanh gặp nhiều khúc mắc khi xuất hóa đơn điện tử

Bên cạnh hộ kinh doanh bán bánh mỳ này, cũng có những hộ kinh doanh bán hàng hóa có giá trị nhỏ từng lần gặp vướng mắc về chi phí khi xuất hóa đơn điện tử.

Cụ thể, cũng tại Hội thảo, một hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng bắt buộc phải xuất hóa đơn qua máy tính tiền. Tuy nhiên, hộ kinh doanh sản phẩm nhỏ lẻ, từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng cũng phải xuất hóa đơn điện tử.

“Chúng tôi vẫn xuất hóa đơn VAT bình thường. Nhưng khi kết hợp sử dụng phần mềm tính tiền và liên kết hóa đơn điện tử, chúng tôi phải mua số hóa đơn và chữ ký số, phát sinh chi phí khoảng 500 đồng hoặc hơn cho một đơn bán ra. Trong khi đơn hàng chỉ có 2.000 đồng thôi chỉ lãi mấy trăm đồng, mà xuất hóa đơn và phần mềm mất 500 đồng/hóa đơn là quá nhiều và gây lãng phí rất lớn”, hộ nói.

Với băn khoăn chung về hóa đơn điện tử, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, Cơ quan Thuế sẽ tiếp tục đồng hành, giải đáp, hướng dẫn cho hộ kinh doanh.

Ông Sơn cũng đề nghị các nhà cung cấp giải pháp tách ra các gói phần mềm bao gồm quản lý hoạt động bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử, phản ánh kế toán, khai thuế, nộp thuế.

"Chúng tôi đang tính toán, chỉ khoảng 20 đến 50 đồng cho một tờ hóa đơn. Do đó, tôi đề nghị tách ra rất rõ ràng trong việc này. Tôi công khai vấn đề này vì chúng tôi nắm được và hiện nay có khoảng 37 trên 126 nhà cung cấp giải pháp có những phần mềm từ quản lý bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử miễn phí 1-3 năm đầu”, ông Mai Sơn nhấn mạnh về vấn đề chi phí hóa đơn.

Ông Mai Sơn đề nghị cơ quan Thuế rà soát hộ kinh doanh nào chưa được tiếp cận gói giải pháp đó và các doanh nghiệp cung cấp phần mềm hướng dẫn người dân không còn băn khoăn về hóa đơn điện tử.