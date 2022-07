Trung tâm dịch vụ công ích TP Biên Hòa thuê xe rửa đường giá 320 triệu đồng/tháng

Chủ tịch UBND TP Biên Hoà vừa có kết luận về kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động và công tác quản lý tài chính; công tác phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hoà (DVCI - PV).



Theo kết luận, về sử dụng nguồn vốn thực hiện đầu tư tài chính ở DVCI, tại thời điểm kiểm tra thể hiện số liệu đầu tư tài chính (tính đến ngày 31-12-2021) là 10 triệu đồng nhưng thực tế đây là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (lãi suất được đưa vào tài khoản tiền gửi của đơn vị). Tuy nhiên, đơn vị không có xin ý kiến chủ trương của UBND TP để thực hiện việc này là chưa đúng nên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm này là thuộc Trưởng Phòng Vật tư - Kế toán và Giám đốc Trung tâm DVCI trong công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý đơn vị; do đó, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh.

Thanh tra TP Biên Hoà chỉ ra nhiều vi phạm tại Trung tâm Dịch vụ Công ích TP Biên Hoà

Đối với hợp đồng cung cấp vật tư và thuê nhận công: Năm 2020 và 2021, Trung tâm DVCI liên doanh với một công ty khác thực hiện hợp đồng thi công các hạng mục chăm sóc công viên, vòng xoay, dải phân cách, cây xanh, chiếu sáng, duy tu thường xuyên cầu đường, đèn tín hiệu, nạo vét mương cống, quét đường… trên địa bàn thành phố do Phòng Quản lý đô thị thành phố làm chủ đầu tư.

Để đảm bảo bảo thực hiện hợp đồng trên, Trung tâm DVCI lựa chọn 7 nhà thầu phụ thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích.

Qua đó cho thấy Trung tâm DVCI chưa thật sự có đủ năng lực để tự chủ trong việc tham gia thực hiện các công trình, dự án với tư cách là nhà thầu. Thực tế hiện nay, Trung tâm VDCI chưa thật sự có đủ năng lực để tự chủ trong việc tham gia thực hiện các công trình, dự án với tư cách là nhà thầu.

"Trung tâm DVCI đang giữ vai trò trung gian, hợp đồng với đơn vị cung cấp vật tư và đơn vị cung cấp nhân công, ca máy để phối hợp thi công công trình và hưởng phần chênh lệch. Tình trạng này nếu về lâu dài thì Trung tâm DVCI không thể cạnh tranh để thực hiện các hợp đồng kinh doanh, dịch vụ và hoạt động của đơn vị sẽ gặp khó khăn về tài chính, khó có khả năng duy trì và phát triển hoạt động những năm tiếp theo" - kết luận kiểm tra chỉ rõ.

Đối với hợp đồng thuê xe: Việc thuê xe được căn cứ vào bảng báo giá của 3 đơn vị cung cấp. Sau đó, ông Trần Quang Trung tổ chức họp các bộ phận liên quan để thống nhất lựa chọn đơn vị thuê xe. Trong đó, có trường hợp liên quan đến xung đột lợi ích.

Cụ thể, tháng 5-2019, Trung tâm DVCI thuê 1 xe rửa bồn chứa nước 26m3 của Công ty TNHH Vận tải và VLXD An Phát với giá 320 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%), thời hạn hợp đồng kéo dài từ tháng 5-2019 đến tháng 3-2021.

Tiếp đó, tháng 2-2020, Trung tâm DVCI ký hợp đồng thuê 1 xe tải có cần cẩu nâng người làm việc trên cao của Công ty TNHH vận tải và VLXD An Phát với giá 200 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT 10%), thời hạn hợp đồng từ tháng 2-2020 đến tháng 3-2021. Xe cẩu này có tổng trọng tải 24 tấn, bao gồm bồn chứa nước thể tích 25m3.

Kết luận kiểm tra chỉ rõ, Trung tâm DVCI hợp đồng thuê xe của Công ty TNHH vận tải và VLXD An Phát thì 2 xe này lại do Công ty CP XDTM An An Khang đăng ký, đứng tên. Trong đó, Công ty CP XDTM An An Khang có chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc là em ruột của ông Trung (giám đốc DVCI) sẽ được hưởng 10% lợi nhuận chia từ Công ty An Phát.

Vào tháng 9-2019, Trung tâm DVCI hợp đồng thuê xe của Công ty TNHH TV thiết kế xây dựng Sao Biển. Cụ thể, DVCI thuê 1 xe cần cẩu trọng tải 10,5 tấn để vận chuyển với giá 80 triệu đồng/tháng, năm thứ 2 là 88 triệu đồng/tháng, năm thứ 3 là 96 triệu đồng/tháng. Bà Trần Thị Thuỷ Tiên, em ruột ông Trung, có hơn 5,5% cổ phần tại công ty này.

Theo kết luận kiểm tra, ông Trần Quang Trung với vai trò, trách nhiệm là Giám đốc Trung tâm DVCI trực tiếp ký hợp đồng thuê xe với công ty có liên quan em gái ruột là có xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp Phòng, chống tham nhũng. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 8.

Cần xử lý trách nhiệm giám đốc DVCI

Kết luận nêu rõ, trách nhiệm vi phạm này là của ông Trần Quang Trung, cần kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định.

Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, mặc dù quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận thông qua tại Hội nghị viên chức của đơn vị nhưng khi ban hành không có phần chữ ký của Tổ công đoàn và không gửi đến UBND thành phố để có ý kiến là chưa đúng quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn. Trách nhiệm này thuộc về Trưởng phòng Vật tư - Kết toán và các nhân được phân công tham mưu và trách nhiệm của ông Trung, người đứng đầu đơn vị, cần kiểm điểm xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: năm 2020, Trung tâm DVCI không có xây dựng kế hoạch tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng và việc tổ chức kiểm tra nội bộ để phòng ngừa tham nhũng có thực hiện nhưng việc kiểm tra còn chưa chặt chẽ.

Về biện pháp xử lý, giao Giám đốc Trung tâm DVCI thu hồi lại số tiền gần 300 triệu đồng đã chi cho người lao động (thanh toán tiền nghỉ hàng năm) trong năm 2021 là không đúng quy định; khẩn trương thực hiện việc soát quy chế, văn bản quy định… do đơn vị đã ban hành. Đồng thời, khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về xử lý trách nhiệm, kết luận thanh tra nêu rõ, giao trách nhiệm Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm và tồn tại, hạn chế nêu trên.