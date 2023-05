Trung tá Cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy được cấp bằng Tổ quốc ghi công

Sáng 25/5, ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cho biết, Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, quê xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa), Trung tá CSGT huyện Đức Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phó Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB &XH chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Chị Trần Thị Phương (đứng giữa, vợ của Trung tá Nguyễn Xuân Hào) gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo, người thân, quần chúng nhân dân đã đến thắp hương tiễn biệt chồng trong ngày tiễn đưa anh.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá.

Trung tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành Công an từ tháng 10/2009. Từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2018: Cán bộ Tổ Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Đức, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2023: Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự, Công an huyện Đức Hoà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô bán tải mang BKS 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng TPHCM.

Lúc này, 2 CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế điều khiển không chấp hành, chạy tốc độ cao tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ, sau đó xe lao vào lề một đoạn đụng một số xe máy rồi lật ngang.

Tai nạn làm Thiếu tá Nguyễn xuân Hào cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Dù xe lật nhưng hai đối tượng khóa chặt cửa không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành công vụ, người dân thấy vậy cầm cây, vật cứng cạy bung cả mới đưa hai nghi phạm ra ngoài. Khi khám xét công an thu giữ một số gói nghi ma túy trong hàng ghế xe ô tô.

Ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây) để điều tra, làm rõ tội giết người. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 4 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.