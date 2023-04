Trung Quốc: Rúng động vụ bốn thanh niên hẹn nhau tự tử

Theo báo chí, 4 người này đến Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới từ các tỉnh khác nhau Phúc Kiến, Hà Bắc, Hà Nam và Tứ Xuyên, ở trong độ tuổi từ 22 đến 33. Với quyết tâm tự tử, trước khi nhảy xuống vực họ đều đã uống thuốc độc và để lại thư tuyệt mệnh. Có người giấu cha mẹ đến đây du lịch, có người là con một. Nhiều tuổi nhất là một người đàn ông 33 tuổi họ Lưu đến từ Hà Nam, trẻ nhất là Tiểu Trần, một cô gái đến từ Nội Giang, Tứ Xuyên, sinh năm 2001.

Cây cầu kính ở Thiên Môn Sơn, nơi xảy ra vụ việc đau lòng hôm 4/4

Cha của người đàn ông họ Lưu nói rằng ông không thể làm được gì do bị liệt nửa người, vợ ông chết vì bệnh ung thư từ rất sớm. Lưu được bà nội chăm sóc từ khi mới biết chuyện, cuộc sống cả nhà rất khó khăn.

Cha của Lưu cho biết, kể từ khi ra ngoài làm việc, Lưu hiếm khi về nhà và anh ta cũng rất ít liên lạc với gia đình: “Mấy năm trước, nó ly dị vợ, tôi cũng chỉ biết tin qua người khác và đứa con đã có cũng sống với vợ”.

Ông cho biết, khoảng nửa tháng trước khi xảy ra sự việc, Lưu đột nhiên về nhà, nói muốn gặp cha và bà. Khi đó bà nội hỏi Lưu sao lại đột nhiên về nhà, anh ta nói nhớ mọi người. Ở nhà ba bốn ngày, Lưu nói phải đi làm việc, “tôi cũng không hỏi thêm, ai ngờ lại đến nước này”.

Nhân viên điều tra tại hiện trường

Một người đàn ông khác họ Trương người Phúc Kiến, năm nay 23 tuổi, là con một, gia đình cho biết anh ta đi làm ăn ngoài thành phố và Tết Nguyên đán năm nay cũng không về. Dân làng nói họ đã biết tin, cán bộ thôn và đồn công an địa phương đã nhận được thông báo nhưng không rõ người nhà của người quá cố biết tin chưa.

Anh họ của Trương nói rằng Trương không có vấn đề gì trước khi gặp nạn và gia đình cũng không quen biết những người khác cùng Trương nhảy xuống vực. “Trước khi vụ việc xảy ra, nó gọi điện cho mẹ nói rằng sẽ đi du lịch”.

Nạn nhân thứ ba họ Bành, sống ở làng Lý Cốc Đà, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Người làng nói nhà Bành có 4 anh em, 3 trai và 1 gái, Bành là con trai thứ ba, nhà họ thuộc diện nghèo nhất trong làng; có tin cha mẹ họ đã bỏ nhau. Đồn cảnh sát địa phương đã thông báo cho gia đình nạn nhân nhưng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Họ nghe nói Bành có thể đã vay một số tiền và gia đình anh ta hiện vẫn chưa đến Hồ Nam.

Người phụ nữ duy nhất thiệt mạng trong vụ việc này là Tiểu Trần, quê Tứ Xuyên. Một người bạn học thời trung học cơ sở của cô cho biết trước đây Tiểu Trần làm việc ở một tiệm spa, hiện không rõ đang làm công việc gì.

Được biết, 4 du khách đã leo qua lan can và nhảy xuống vách đá để tự tử, mặc dù một trong số họ đã được chặn lại nhưng anh ta đã chết vì trước đó uống thuốc độc. Do những người tử vong đều là thanh niên và đến từ các tỉnh khác nhau nên đã làm dấy lên tranh luận về nguyên nhân họ quyên sinh.

Theo trang web chính thức của Khu thắng cảnh núi Thiên Môn, cây cầu kính này dài 60 mét, điểm cao nhất là 1.430 mét so với mặt biển, toàn bộ mặt đường được làm bằng kính trong suốt. Người ta khẳng định lối đi bằng kính “chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta bủn rủn” này mang lại sự kích thích và gây tò mò có thể so sánh với “Skywalk” nổi tiếng thế giới tại Grand Canyon ở Mỹ.

Tài liệu do chính quyền quận Vĩnh Định của thành phố Trương Gia Giới báo cáo với văn phòng trực ban của chính quyền thành phố cho biết, vào khoảng 13h50 chiều ngày 4/4, 4 khách du lịch trẻ (ba nam và một nữ) đã leo qua lan can an toàn và nhảy xuống vực. Trong đó 1 người được ngăn chặn kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên người này đã uống thuốc độc trước khi nhảy xuống nên tử vong sau khi nỗ lực cứu hộ bất thành. Theo báo cáo, sau khi cơ quan công an điều tra, 4 người được xác định sơ bộ là tự tử dựa trên vật dụng (thư tuyệt mệnh) mà họ để lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, giới chức đóng cửa cây cầu kính. Nguồn tin cảnh sát Trương Gia Giới cho biết, thi thể của 3 người nhảy xuống vách núi đều được tìm thấy và các bộ phận liên quan đang tiến hành điều tra.

Sự việc 4 thanh niên từ các tỉnh hẹn nhau đến tự tử bằng cách uống thuốc độc và nhảy xuống vực từ cầu kính núi Thiên Môn, làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương tiếc trong các topic thảo luận liên quan trên Weibo.

Cũng có nhiều người đặt nghi vấn liệu đây có phải là một nhóm họp nhau để cùng tự tử hay không. Cư dân mạng chia làm hai loại suy đoán, một là họ bị cuộc sống bức bách, “nếu dễ sống ai nỡ bước đến bước này”; một số cư dân mạng cho rằng ở Trung Quốc có “một số nhóm liên lạc như vậy trên mạng”. Một loại khác cho rằng có sự xúi giục từ tà giáo.

Theo Sohu, NetEasy