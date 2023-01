Trung Quốc khẳng định dữ liệu COVID-19 'minh bạch'

Bệnh nhân ở hành lang khoa cấp cứu của một bệnh viện tại thành phố Thượng Hải, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, ngày 4-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, nhiều nước lo ngại dịch COVID-19 sẽ lại bùng phát ở Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đột ngột dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch.



Hơn một chục quốc gia đã áp các quy định phòng dịch mới đối với du khách đến từ Trung Quốc trong thời điểm hiện nay.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc chỉ ghi nhận 23 trường hợp tử vong vì COVID-19 sau khi thu hẹp tiêu chí phân loại. Nhiều nước lo ngại số liệu của Bắc Kinh không phản ánh đúng thực tế hiện nay.

Hôm 4-1, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không đưa ra bức tranh chính xác và phản ánh sai số ca nhập viện, tử vong.



Đáp lại, người phát ngôn Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này "luôn chia sẻ các thông tin và dữ liệu liên quan với cộng đồng quốc tế bằng thái độ cởi mở và minh bạch".

"Chúng tôi hy vọng tổng thư ký WHO sẽ giữ lập trường khoa học, khách quan và công bằng, cũng như nỗ lực để đóng vai trò tích cực trong phản ứng của toàn cầu trước thách thức của đại dịch", bà Mao tuyên bố.

Nữ phát ngôn viên này cũng kêu gọi các quốc gia ngừng đặt ra các giới hạn mới đối với du khách đến từ Trung Quốc, mà thay vào đó là "cùng hợp tác để bảo vệ việc đi lại bình thường của người dân".

Theo Hãng tin Reuters, WHO đã nhận được dữ liệu của Trung Quốc về các ca nhập viện vì COVID-19 mới vào ngày 5-1. Số liệu mới nhất cho thấy số ca nhập viện tăng gần 50% trong tuần trước.

Trong những tuần trước đó, WHO không nhận được dữ liệu từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh nới lỏng kiểm soát dịch vào đầu tháng 12-2022.

Báo cáo mới nhất của WHO ghi nhận 22.416 trường hợp phải nhập viện tại Trung Quốc đại lục vào tuần lễ kết thúc vào ngày 1-1, cao hơn so với 15.161 ca của tuần trước đó. Con số này vẫn thấp hơn so với kỷ lục gần 29.000 ca nhập viện vào đầu tháng 12-2022.

Cũng trong tuần trước, báo cáo của WHO cho thấy Trung Quốc có 218.019 ca nhiễm mới và 648 ca tử vong mới. Số liệu này đã bao gồm cả Hong Kong, Đài Loan và Macau.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ghi nhận 9 trường hợp tử vong.