Trung Quốc gia hạn cảnh báo nắng nóng cực đoan

Dự báo trong ngày 16/6, nhiệt độ vào ban ngày tại nhiều vùng ở miền Bắc Trung Quốc, thành phố Liêu Ninh, Khu tự trị Nội Mông, tỉnh Cam Túc và Tân Cương... sẽ vượt ngưỡng 35oC. Tại một số điểm, nhiệt độ nhiều khả năng phổ biến từ 37 - 40oC, có nơi trên 40oC.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo, người dân tránh các hoạt động ngoài trời khi nắng nóng cao điểm vào buổi chiều. Những người lao động phải làm việc dưới nắng nóng nên lưu ý áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cần thiết.

Trong khi đó, hơn một tuần nay, miền Nam Trung Quốc ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục, một số nơi nhiệt độ trên 40oC, nhiều hồ chứa nước cạn kiệt.

Từ ngày 26/5 đến đầu tháng 6, nhiều khu vực tại tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông đã ghi nhận nhiệt độ trên 35oC, trong khi nhiệt độ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam đã hơn 40oC.

Cánh đồng nứt nẻ giữa đợt hạn hán nghiêm trọng ở Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: VCG)

Theo chuyên gia khí tượng Trần Đào, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Mawar là nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng. Khi cơn bão di chuyển, hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới đã tăng cường, mở rộng khu vực tác động đến phần lớn khu vực phía Nam sông Trường Giang. Dự báo, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 5/6.

Tổ chức Khí tượng thế giới dự báo, khả năng El Nino xảy ra trong nửa cuối năm nay đang gia tăng và sẽ thúc đẩy nhiệt độ cao trên toàn cầu. Còn theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, các phân tích cho thấy, năm 2023 - 2024 rất có thể sẽ lập kỷ lục về năm nóng nhất toàn cầu.



Trung Quốc có hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao gồm 3 mức dựa theo màu sắc, với màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam và màu vàng.