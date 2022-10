Trung Quốc được công nhận là một trong những nước an toàn nhất trên thế giới

Một góc thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: VCG

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm 19/10, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Xu Ganlu cho biết nước này là một trong những quốc gia có tỷ lệ vụ án giết người và phạm tội thấp nhất trên thế giới. Tỷ lệ này là 0,5 vụ giết người trên 100.000 người. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có tỷ lệ tội phạm liên quan đến súng đạn thấp hàng đầu.

Tại cuộc họp, ông Xu Ganlu đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia trong 10 năm qua.

"Năm 2021, tỷ lệ tám loại vụ án hình sự nghiêm trọng, trong đó có giết người và hiếp dâm, thấp hơn 64,4% so với năm 2012, tội phạm liên quan đến ma túy giảm 56,8% và tỷ lệ cướp giật giảm 96,1%", Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc lưu ý.

Tỷ lệ hài lòng về tình hình an ninh của người dân Trung Quốc rõ ràng đã tăng lên. Theo cuộc khảo sát từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc năm 2021, cảm giác an toàn của người dân đã đạt 98,6%, tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2012.

Hiện tại, Trung Quốc đã được công nhận là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới.

Theo ông Xu Ganlu, nhằm tạo ra môi trường xã hội an toàn và ổn định để phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh, lực lượng công an ở Trung Quốc đã chủ động đổi mới công tác quản lý an ninh, hộ khẩu, giao thông, xuất nhập cảnh.

Hàng loạt chính sách kể trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong học tập, công tác, sản xuất và đời sống. Trong 5 năm qua, các chính sách này đã tiết kiệm cho người dân Trung Quốc khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (30,55 tỷ USD) cũng như giúp tiết kiệm chi phí về thời gian.

Trong thập kỷ qua, tại Trung Quốc đã có tổng cộng 3.799 cảnh sát hy sinh và hơn 50.000 cảnh sát bị thương trong lúc thi hành công vụ.