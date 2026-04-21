Ngày 21/4, cái tên Trung Quân Idol bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Threads. Nguồn cơn bắt đầu từ một bài đăng có nội dung nhạy cảm, trong đó nam ca sĩ bị "tag tên" trực tiếp. Dù chưa rõ thực hư, chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý, liên tục nhắc đến Trung Quân Idol kèm theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Dưới các bài đăng, netizen chia thành nhiều luồng quan điểm. Một số bày tỏ sự hoang mang, đặt câu hỏi về mức độ liên quan của nam ca sĩ trong câu chuyện. Trong khi đó, không ít người lại cho rằng cần chờ xác nhận chính thức. Dù vậy, việc bị gọi tên giữa một nội dung nhạy cảm cũng đủ khiến Trung Quân Idol trở thành tâm điểm bàn tán.

Trung Quân Idol tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2008. Dù dừng lại ở vị trí top 8 chung cuộc nhưng Trung Quân Idol vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, có cả kỹ thuật và cảm xúc.

Thành tích ở Vietnam Idol không cao nhưng Trung Quân lại là một trong những thí sinh có sự nghiệp thành công nhất. Nam ca sĩ nhanh chóng định hình hình ảnh với dòng nhạc ballad buồn, sâu lắng. Loạt ca khúc như Dấu Mưa, Chưa Bao Giờ, Thả Vào Mưa, Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh, Trót Yêu, Tình Nào Không Như Tình Đầu, Ngày Trôi Về Phía Cũ,...

Năm 2015, Trung Quân sắm xe hơn 1 tỷ đồng. 2 năm sau, anh đổi dòng xe sang của một thương hiệu nổi tiếng. Năm 2023, khi thực hiện live show kỷ niệm 15 năm đi hát, Trung Quân bất ngờ chia sẻ, liveshow được đầu tư ước tính khoảng 2 căn nhà quận 3.

Trong buổi họp báo về liveshow này, nam ca sĩ tiết lộ: " Mức độ đầu tư mà Trung Quân dành cho show lần này ước tính khoảng 2 căn nhà ở quận 3. Chứng minh cho mọi người thấy Trung Quân chơi 'tất tay' ra sao" .

Không chỉ sở hữu nhiều nhà và xe, Trung Quân Idol cũng là một trong những nam nghệ sĩ Việt chăm mua đồ hiệu nhất. Anh không tiếc tiền chi cho những đôi giày, chiếc túi xách đắt đỏ để tạo dựng phong cách cho mình.

Về đời tư, Trung Quân hiện vẫn sống độc thân ở tuổi U40. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ tiết lộ mỗi khi yêu ai người đó cũng chia tay để sang nước ngoài định cư. Nam ca sĩ còn hé lộ từng có cuộc tình chỉ kéo dài 10 ngày.

Trung Quân Idol nói: "Tôi không có thời gian để gặp gỡ, tìm hiểu ai nhưng nếu duyên tới, tôi sẵn sàng đón nhận, tìm hiểu và tiến tới. Tôi chưa có ai chứ không phải là không muốn yêu.

Tôi cũng là người yêu nhiều. Tôi tin vào tình yêu sét đánh, tình yêu trời định và bản thân tôi cũng đã trải qua rồi. Có những người đến với mình thời gian rất ngắn. Tôi từng yêu 1 bạn mà chỉ kéo dài được 10 ngày thì bạn ấy đi nước ngoài định cư".

Nam ca sĩ kín tiếng chuyện yêu đường. Ngoài ca hát thì Trung Quân dành thời gian chơi pickleball

Ảnh: FBNV