Trúng độc đắc 225 tỷ đồng nhờ lấy ngày sinh nhật vợ con để mua xổ số

Một người đàn ông ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sử dụng ngày sinh của vợ và con để tạo thành một "mật mã hạnh phúc". Anh dùng mật mã này mua vé xổ số, nào ngờ lại trúng giải 77,1 triệu nhân dân tệ (hơn 255,2 tỷ đồng).

Ngày 11/7, trong kỳ xổ số kép số 2023079, tỉnh Chiết Giang có 16 giải nhất, trong đó 15 giải ở Hàng Châu và 1 giải ở Thái Châu. Một người chơi ở Hàng Châu đã mua 15 vé cùng một dãy số, nghĩa là anh đặt cược 15 lần vào cùng một dãy số này. Kết quả, anh đã trúng 15 giải nhất, mỗi giải trị giá 5,14 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 17 tỷ đồng). Tổng cộng, anh nhận được giải siêu độc đắc trị giá 77,1 triệu nhân dân tệ.

Người đàn ông may mắn này đã đi đến phòng đổi thưởng vào sáng 12/7 để nhận giải. Anh cho biết, khi mua vé và chọn số, anh nhớ vợ con và quyết định sử dụng dãy số kết hợp ngày sinh của họ. "Những con số này được tạo thành từ ngày sinh của vợ và con tôi, gần đây tôi cảm thấy nhóm số này đặc biệt may mắn, vì vậy tôi đã đặt cược nhiều lần. Dù trúng hay không, điều này cũng là một việc rất ý nghĩa, may mắn này thực sự đến từ gia đình", anh nói.

Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, do công việc nên đã lâu không được gặp gia đình. Nhớ nhà, nhớ vợ con, anh dùng cách trên để thể hiện tình yêu với họ. Anh bắt đầu chơi xổ số kép từ năm 2009, từ việc mua vé đơn giản trị giá 2 nhân dân tệ (khoảng hơn 6.000 đồng) đến việc mua xổ số với nhiều hình thức chơi khác nhau.

"Tôi là một người hâm mộ trung thành của xổ số kép. Gia đình cũng ủng hộ sở thích này của tôi. Bên cạnh đó, họ cũng thường nhắc tôi tỉnh táo với những trò may rủi", anh cho biết.

Báo chí địa phương cũng đưa tin, dãy số "mật mã hạnh phúc" đã giúp người đàn ông phá kỷ lục cá nhân trúng xổ số tại Hàng Châu và kỷ lục cá nhân trúng thưởng xổ số tỉnh Chiết Giang trong năm 2023.

