Trứng càng to càng bổ? Chủ tiệm trứng lâu năm tiết lộ: người sành hay chọn loại này vì một lý do ít ai ngờ

Theo các chuyên gia và những người làm nghề lâu năm, kích thước trứng không phản ánh trực tiếp giá trị dinh dưỡng , mà chủ yếu liên quan đến độ tuổi của gà mái .

Một thương hiệu kinh doanh trứng có lịch sử hơn 76 năm tại khu Vạn Hoa, Đài Loan (Trung Quốc), cho biết: trứng gà to hay nhỏ là kết quả tự nhiên của quá trình sinh trưởng của gà mái, chứ không phải do chất lượng trứng khác nhau.

Theo giải thích từ cơ sở này, gà mái còn trẻ, mới bắt đầu đẻ trứng thường có thân hình nhỏ, đường sinh sản hẹp hơn nên những quả trứng đầu đời thường có kích thước khiêm tốn. Ngược lại, khi gà mái lớn tuổi hơn, cơ thể phát triển hoàn chỉnh, trứng được sinh ra sẽ ngày càng to.

Dù kích thước nhỏ, nhưng những quả trứng “đầu lứa” này lại được giới sành ăn đặc biệt ưa chuộng. Lý do là vỏ trứng thường dày hơn, lòng đỏ đậm mùi, béo và thơm , tạo cảm giác ngon rõ rệt khi chế biến. Trong giới buôn bán trứng, đây còn được gọi là “trứng non” hay “trứng đầu đời”.

Về mặt dinh dưỡng, trứng nhỏ có thực sự kém hơn trứng lớn? Phó giáo sư Lưu Thừa Từ, Khoa Dinh dưỡng, Đại học Y Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết các phân tích cho thấy: trứng nhỏ có hàm lượng cholesterol thấp hơn khoảng 12% so với trứng thông thường. Trong khi đó, các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác như protein, vitamin và khoáng chất gần như không có sự khác biệt đáng kể .

Không chỉ dừng lại ở yếu tố dinh dưỡng, xét về an toàn thực phẩm , trứng cỡ nhỏ và trung bình cũng có một lợi thế rõ ràng. Theo các chuyên gia, vỏ trứng nhỏ thường dày hơn , nhờ đó giảm nguy cơ vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài, đặc biệt trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Vì vậy, với những gia đình quan tâm đến vệ sinh và độ an toàn, trứng cỡ vừa hoặc nhỏ thường được khuyến khích lựa chọn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trứng to kém chất lượng . Phó giáo sư Lưu Thừa Từ nhấn mạnh, trứng lớn chỉ có nhược điểm là vỏ mỏng hơn một chút, dễ nứt vỡ, nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thấp hơn . Nếu trứng còn nguyên vẹn, không nứt, không có mùi lạ thì hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Đặc biệt, trong một số món ăn, trứng to lại có lợi thế riêng . Chẳng hạn, các công thức cần đánh bông nhiều lòng trắng, trứng lớn với tỷ lệ lòng trắng cao sẽ giúp món ăn đạt độ nở và kết cấu tốt hơn.

Về việc tại sao trên thị trường luôn có đủ loại trứng lớn nhỏ khác nhau, các chủ trại cho biết đây là cách để đảm bảo nguồn cung ổn định . Trong một trang trại, gà mái thường được nuôi theo nhiều độ tuổi khác nhau, từ non đến già, thay phiên nhau đẻ trứng mỗi ngày. Nhờ vậy, người tiêu dùng luôn có trứng tươi, và sự khác biệt về kích cỡ thực chất là dấu hiệu của quy trình chăn nuôi tự nhiên , ít can thiệp nhân tạo.

Nói cách khác, trứng to hay trứng nhỏ đều có giá trị riêng , quan trọng nhất vẫn là độ tươi, nguồn gốc rõ ràng và cách sử dụng phù hợp. Với người tiêu dùng, hiểu đúng về kích thước trứng sẽ giúp lựa chọn thông minh hơn, thay vì chỉ dựa vào cảm giác “to là tốt”.

Nguồn và ảnh: Sohu