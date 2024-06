Trúng 20 triệu ngay trong đám tiệc, người đàn ông bất ngờ không tin là sự thật

Chỉ ít ngày sau khi sản phẩm đặc biệt cho mùa hè sảng khoái từ Tiger Beer lên kệ tại 6 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, chương trình ưu đãi khủng này đã tìm thấy những chủ nhân may mắn đầu tiên cho giải thưởng tiền mặt 20 triệu đồng trải dài khắp 6 tỉnh thành kể trên.



Những buổi lễ trao giải đã ngay lập tức được chuẩn bị cho những người được thần may mắn ưu ái gọi tên trong tháng 6 này.

Suýt bỏ lỡ 20 triệu đồng từ Tiger Beer, anh H. Q. V. (ngụ tại Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) cho biết "Cuối đám tiệc vợ tôi mới mở các thùng ra để cào, ai ngờ thấy dòng chữ ‘20.000.000 Đ’, cả hai vợ chồng như chết đứng phải nhờ mẹ xem giúp. Mất 2-3 tiếng vẫn không tin được may mắn thật sự đến với mình, hai vợ chồng nghĩ cũng đã muộn nên cất tấm phiếu cào rồi đi ngủ. Đến hôm sau tỉnh táo hơn gọi hotline Tiger Beer thì được xác nhận trúng thưởng, lúc đó 2 vợ chồng mới dám vỡ oà hạnh phúc"



"Tiger Beer có nhiều chương trình khuyến mại, đấy lại là cái hay từ để gia tăng tỷ lệ trúng cho anh em chúng tôi. Phần thưởng 20 triệu này với nhiều người có thể không lớn, nhưng vô cùng ý nghĩa với gia đình tôi trong lúc khó khăn như hiện tại. Cám ơn nhãn hàng Tiger rất nhiều", anh H.Q.V xúc động chia sẻ qua điện thoại

Anh T. N. H một chủ nhân may mắn khác cũng ngụ tại Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An chia sẻ "Mới chỉ khui 1 thùng thôi là trúng liền 20 triệu rồi, vị chi món đầu tư này quá hời. Từ đầu tôi không nghĩ là mình trúng vì chẳng bao giờ tin vào mấy chương trình khuyến mại".



Chia sẻ thêm, anh H. cũng bày tỏ "Bật thùng Tiger - Nâng bóng vàng" đã khiến anh thay đổi cái nhìn về các chương trình khuyến mại "Trước đây tôi nghĩ nếu có trúng thì việc xác nhận cũng rất khó khăn, chắc người ta sẽ đòi nhiều bước để khách nản lòng mà bỏ cuộc. Nhưng với Tiger thì khác, tôi được các bạn nhân viên hướng dẫn xác nhận, và giờ là nhận thưởng cái ‘rẹt’"

Bên cạnh đó, siêu sốt ưu đãi từ chương trình vẫn còn tới hàng trăm ngàn quà tặng giá trị, với 100% cơ hội trúng thưởng nằm bên trong mỗi thùng Tiger Beer có thông tin khuyến mãi ngoài bao bì.



Hàng trăm ngàn giải thưởng tiền mặt trị giá 30,000 VND và 20,000 VND mỗi giải và 17 giải tiền mặt trị giá 20 triệu đồng mỗi giải đã tìm thấy chủ nhân may mắn.

Như vậy, vẫn còn tới 10 giải Nhất - 10 quả bóng vàng Tiger trị giá 200 triệu đồng/giải và hàng trăm giải Nhì – tiền mặt trị giá 20 triệu đồng/giải, cùng hàng trăm ngàn giải tiền mặt trị giá 30.000 và 20.000 đồng đang chờ đợi bạn "bật thùng Tiger" ngày hôm nay.



Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 02/08/2024, hạn chót đổi giải kéo dài đến hết ngày 15/09/2024.

Khi trúng thưởng, với các thẻ cào trúng giải Nhất và giải Nhì, khách hàng vui lòng liên hệ số hotline 19001845 hoặc 028.62789007 để được hướng dẫn thủ tục đổi thưởng. Với các giải tiền mặt trị giá 30.000 và 20.000 đồng, khách hàng sẽ đổi thưởng tại các điểm đổi giải của Tiger Beer nơi có treo băng rôn "Điểm đổi giải". Vui lòng giữ phiếu cào trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị tách rời với phần vỏ thùng bia và được cắt theo đúng hướng dẫn, không bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, bôi vẽ hay làm mờ chữ hoặc bị những lý do tương tự để Tiger Beer kiểm tra thông tin hợp lệ khi đổi giải.



