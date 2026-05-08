Clip Hyun Bin té ngã liên hoàn trên thảm đỏ Baeksang 2026, suýt gặp cảnh hớ hênh nhạy cảm giữa sóng trực tiếp

Chiều tối 8/5, thảm đỏ lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn Baeksang Arts Awards 2026 đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn diễn quyền lực như Son Ye Jin, Yoona (SNSD), Park Bo Gum, Suzy, Park Bo Young, Moon Ga Young, Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Junsu (JYJ)... Sự kiện trôi qua chưa được bao lâu đã chứng kiến sự cố của nữ diễn viên Shin Hyun Bin. Xuất hiện tại lễ trao giải, Shin Hyun Bin mặc bộ váy tím dài quét đất, xẻ tà phía sau và đi giày cao gót 15 cm.

Tuy nhiên, trong lúc sải bước trên thảm đỏ, Hyun Bin đã giẫm vào tà váy, loạng choạng rồi ngã xuống đất ngay trên sóng trực tiếp. Sau khi gặp phải tình huống nằm ngoài ý muốn này, người đẹp che mặt vì quá ngượng ngùng, xấu hổ. Nam diễn viên hài Yoo Jae Pil đã vội chạy tới ứng cứu, đỡ Shin Hyun Bin đứng dậy để cô đi vào khu vực tạo dáng.

Sau khi hoàn thành phần chụp ảnh, trong lúc rời khỏi thảm đỏ, dù đã cẩn thận xách váy lên, Shin Hyun Bin vẫn tiếp tục té ngã. Lần này cô bước hụt nên mất thăng bằng. Cú ngã thứ 2 này làm nữ diễn viên tụt 1 bên dây áo, nhưng rất may là cô không gặp phải tình huống "lộ hàng" hớ hênh nhạy cảm. MC thảm đỏ Yoo Jae Pil lại phải 1 lần nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp tục tiến đến đỡ Shin Hyun Bin đứng dậy và dìu cô rời thảm đỏ an toàn.

Shin Hyun Bin tên thật là Kwak Hyun Bin, sinh năm 1986. Cô vào showbiz đóng phim từ năm 2010. Ngay vai diễn đầu tay trong tác phẩm He's On Duty , cô đã được chú ý. Shin Hyun Bin đảm nhận nhân vật chính Jang Mi - một góa phụ người Việt Nam. Shin Hyun Bin diễn xuất tự nhiên khiến nhiều khán giả còn nhầm tưởng cô là người Việt Nam. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn diễn xuất qua các phim như Hospital Playlist 2, Beasts Clawing at Straws,The Ugly...

