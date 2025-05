Trong ngày 26/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an của Bộ Công an tổ chức khám xét tại 3 căn nhà trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thông tin trên CAND 3 địa chỉ mà lực lượng Công an và Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đồng loạt xuất hiện gồm căn nhà ở 205 đường Trường Thi (phường Điện Biên), một dinh thự ở số 173 đường Lê Hoàn và căn nhà số 05 đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương).

Theo quan sát, tại các ngôi nhà nói trên, mỗi nơi đều có rất đông lực lượng Cảnh sát làm nhiệm ở vòng trong, vòng ngoài, gồm: Cảnh sát giao thông; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát hình sự và có cả sự xuất hiện của cán bộ Viện kiểm sát…

Nhiều lực lượng có mặt tại 3 địa chỉ liên quan đến giang hồ xứ Thanh - Ảnh: PLO

Khoảng 15 giờ cùng ngày, các điểm khám xét trên đường Lê Hoàn và Bùi Khắc Nhất đã hoàn tất.

Đến 16h ngày 26/5, sau khi thực hiện quá trình khám xét địa điểm tại phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa kết thúc, công an đã chuyển nhiều thùng tài liệu lên xe công vụ và chở đi.

Thông tin trên VTV cho hay, một trong 3 điểm khám xét là nhà riêng của Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), biệt danh Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ ở Thanh Hóa và tất cả các địa điểm này đều liên quan đến nơi ở hoặc làm ăn của Tuấn "thần đèn".

Nguồn tin trên PLO cho hay, quá trình thực hiện khám xét do Bộ Công an chủ trì và nội dung khám xét vì có liên quan đến hoạt động khoáng sản

Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh là Tuấn “thần đèn”) được biết đến là một trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá với lý lịch bất hảo, vào tù ra khám.

Ở Thanh Hóa, nhắc đến Tuấn “thần đèn”, rất nhiều người biết đến bởi Tuấn có nhiều đàn em máu mặt, sẵn sàng "ra tay" khi có lệnh của Tuấn.

Từ khi còn trẻ, Tuấn đã dính líu đến các hành vi trộm cắp vặt và gây rối trật tự công cộng, dẫn đến nhiều lần bị bắt giữ và kết án tù. Sau mỗi lần ra tù, thay vì hoàn lương, Tuấn tiếp tục xây dựng thế lực trong giới giang hồ, chiêu mộ đàn em và mở rộng hoạt động phạm pháp.

Tuấn “thần đèn” chiêu mộ, quy tụ nhiều đàn em thân tín, dấn thân vào con đường cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Băng nhóm của Tuấn “thần đèn” có nhiều đối tượng bất hảo, thường sử dụng hàng nóng như: dao, kiếm, súng… Địa bàn hoạt động băng nhóm của Tuấn “thần đèn” không chỉ riêng địa bàn TP Thanh Hóa mà còn vươn ra các huyện, xã.

Nguyễn Anh Tuấn tại phiên toà năm 2019 - Ảnh: CA Thanh Hoá

Tháng 10/2014, Nguyễn Anh Tuấn lĩnh án 5 năm tù cùng với vợ chồng chị gái về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cho vay lãi nặng". Theo cơ quan điều tra, ông Bùi Hữu Thược - Giám đốc Công ty Sao Khuê (trụ sở tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa) từng vay Tuấn số tiền 2 tỷ đồng, nhưng bị tính lãi "cắt cổ", mất khả năng chi trả. Sau đó, Tuấn và đàn em đến uy hiếp, gây thương tích đối với ông này.

Ra tù không lâu, năm 2019, Tuấn “thần đèn” tiếp tục dính vào vụ việc chỉ đạo đàn em truy tìm và hỗn chiến bằng súng trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

Cụ thể, ngày 18/3/2019, Tuấn “thần đèn” đã chỉ đạo đàn em sử dụng súng và hung khí tấn công nhóm của Lê Quang Cường (tức Cường "gấu") trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, gây náo loạn và hoang mang trong dân chúng.

Sau vụ việc, tuy không có thiệt hại về người nhưng do tính chất nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân, ngày 30/10/2019, Tuấn bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 8 tháng tới 36 tháng tù giam.

Khoảng vài năm trở lại đây, Tuấn lấn sân sang lĩnh vực khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác, hắn liền chỉ đạo đàn em đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh các mỏ. Bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu, buộc các chủ mỏ phải sang nhượng lại cho chúng. Nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng liền bị đàn em của Tuấn đến đe dọa, phá máy móc không để làm ăn...

Ngày 11/5/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Tuấn "thần đèn" ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa và một đại ca khác có tên “Mạnh Gỗ”. Tuy nhiên, sau đó chưa có thông tin chính thức cụ thể về 2 vụ khám xét nhà này.